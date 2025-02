Carmen Nestares, de una tienda familiar en Granada a directiva en Amazon: "El éxito requiere dedicación y esfuerzo"

La empresaria granadina Carmen Nestares va a recibir este 28 de febrero la Medalla de Andalucía en la categoría de Proyección de la comunidad autónoma en el acto que tiene lugar en el Teatro de La Maestranza de Sevilla, que estará presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Carmen Nestares, vicepresidenta de Marketing y Prime Tech para Norteamérica en Amazon, atiende a GranadaDigital antes de recibir la Medalla de Andalucía, “un gran honor” para ella y “un gran orgullo” pues supone reconocer su labor de proyección internacional de Andalucía desde su posición en Amazon. Quiso ser empresaria “desde muy pequeña”, cuando aprendió “el valor del esfuerzo y la dedicación” en la tienda familiar La Condesa que su abuela y su madre regentaban en el centro de Granada. Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada, donde fue parte de la primera promoción, y tras estudiar en Boston University gracias a una beca de la UGR, descubrió su “amor por el marketing”. “Los valores que aprendí en el negocio familiar, junto con la formación académica que recibí, han sido fundamentales en mi carrera”, asegura Carmen Nestares, quien repasa en esta entrevista sus inicios, su trayectoria hasta llegar a Amazon, las dificultades que ha tenido y aconseja también a las empresarias que quieren llegar a conseguir lo que ella ha logrado.

Pregunta (P): ¿Qué supone recibir la Medalla de Andalucía en la categoría de Proyección de la comunidad autónoma?

Repuesta (R): Para mí es un gran honor recibir esta medalla. Es un reconocimiento que viene de la tierra donde están mis raíces y eso me hace sentir muy orgullosa. Aunque vivo lejos, ante todo soy 'granaína' y andaluza. De ahí viene mi formación, mi primer trabajo, mi familia, mis mejores amigos y mis estudios. Ha sido un orgullo recibir este premio que reconoce mi labor de proyección internacional de Andalucía desde mi posición en Amazon.

P. ¿Dónde estaba y cómo recibió la noticia de que iba a recibir la Medalla de Andalucía? ¿Quiénes fueron las primeras personas en felicitarla?

R: Recibí la noticia estando en España, había venido a trabajar esa semana y fue una alegría muy grande recibirla en mi tierra. Mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo de Amazon, tanto en España como en Estados Unidos, contactaron conmigo enseguida para felicitarme. Fue muy especial.

P. Desde pequeña ha estado relacionada con el mundo de la empresa ya que su familia tenía la tienda La Condesa en el centro de Granada, ¿qué recuerda de aquella etapa? ¿Fue esto lo que le motivó a estudiar Administración y Dirección de Empresas en la UGR?

R: Tengo unos recuerdos maravillosos de aquella época. Mi madre y mi abuela eran empresarias y yo quise ser empresaria desde muy pequeña. En la tienda familiar aprendí el valor del esfuerzo y la dedicación y tuve la oportunidad de escuchar realmente cuáles eran las necesidades de la gente. Vi cómo mi madre compatibilizaba su carrera con criar a siete hijos, y eso me ha servido mucho en la vida. Mis experiencias en la tienda me llevaron a estudiar Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada, donde fui parte de la primera promoción. Estoy profundamente agradecida a la Universidad de Granada, que me dio una formación fantástica y me proporcionó una beca para estudiar en Boston University, donde descubrí mi amor por el marketing, que, junto a la tecnología, es lo que sigo haciendo hasta hoy. Los valores que aprendí en el negocio familiar, junto con la formación académica que recibí, han sido fundamentales en mi carrera.

P. Actualmente trabaja en Seattle como vicepresidenta de marketing y Prime Tech para Norteamérica en Amazon, ¿qué trabajo desarrolla en la empresa?

R: Mi trabajo se centra en liderar las estrategias de marketing para uno de los servicios más importantes de la empresa. Mi rol implica la gestión de grandes equipos multidisciplinares que incluyen expertos en ingeniería informática, marketing y ciencia de datos, todos enfocados en mejorar la automatización de procesos y la experiencia de los clientes. Trabajo con equipos muy grandes en varios sitios globales, lo que hace que la coordinación y la visión estratégica sean fundamentales. Una parte importante de mi trabajo consiste en asegurar que Amazon Prime continúe evolucionando y mejorando para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en Norteamérica. Además, mantengo una conexión importante con España, ya que fui responsable de montar un equipo de Amazon en el país, lo que me permite viajar frecuentemente y mantener ese vínculo profesional con mi tierra. Mi papel también incluye un fuerte componente de innovación tecnológica. Por eso, me apasiona especialmente poder colaborar con instituciones como la Universidad de Granada para desarrollar el potencial tecnológico de Andalucía, especialmente en áreas como la inteligencia artificial y las ciencias informáticas.

P. ¿Cómo llegó a Amazon y cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a trabajar en esta importante empresa?

R: Mi primer paso en el mundo profesional fue en el sector financiero en Ahorro Corporación, que fue mi primer trabajo. En el año 2000, obtuve una beca de La Caixa para cursar un MBA en la Stern School of Business de la New York University, donde me gradué cum laude. Este logro me abrió las puertas de Johnson & Johnson, donde trabajé durante doce años como responsable de marketing y estrategia global para marcas de belleza como Neutrogena, Avene y Roc. En 2015, di un giro a mi carrera al incorporarme a Amazon. Comencé como directora de Amazon Marketing Services para Europa, donde fui responsable del lanzamiento y desarrollo del negocio publicitario de Amazon en varios países europeos. Durante este tiempo, también tuve la oportunidad de montar un equipo de Amazon en España, lo que me permite mantener un vínculo constante con mi país. Actualmente, soy vicepresidenta de Marketing y Amazon Prime para Estados Unidos, donde trabajo diariamente con un amplio equipo de expertos en ingeniería informática, marketing y ciencia de datos para mejorar la automatización de procesos.

P. ¿Cómo es su día a día en Seattle? ¿Echa de menos Granada?

R: Mi día a día se divide entre mis responsabilidades ejecutivas en Amazon y mi vida familiar como madre de cuatro hijos. Aunque mi vida está en Seattle, mantengo una conexión muy fuerte con Granada. Viajo a España varias veces al año por motivos profesionales y siempre que puedo, paso por Granada. Me encanta reunirme con la familia en el cortijo, donde hacemos comidas muy caseras como patatas a lo pobre con huevos, que para mí es la mejor comida del año. Además, sigo veraneando en Almuñécar, que es el lugar donde veraneé toda mi infancia y ahora lo hago con mis niños todos los veranos.

P. ¿Ha encontrado muchas dificultades durante su trayectoria profesional y algunas por el hecho de ser mujer?

R: Como en toda carrera profesional, especialmente en el ámbito internacional, hay retos que superar. Yo aprendí desde muy pequeña, viendo a mi madre y mi abuela, que el éxito requiere dedicación y esfuerzo. Ellas fueron empresarias muy fuertes en Granada y me enseñaron valores fundamentales que me han acompañado toda la vida. Uno de los mayores retos que enfrentamos las mujeres es la compatibilización de la vida empresarial con la familia. Mi madre, que crio a siete hijos mientras dirigía un negocio, fue el mejor ejemplo que pude tener. Esta experiencia me ha servido no solo en mi propia carrera, sino también para ayudar a otras mujeres en el ámbito laboral. Por eso, ahora tengo mucha pasión por contratar, desarrollar y promover a mujeres en puestos directivos. Creo firmemente que la mujer tiene mucho impacto en la diversidad laboral y en la innovación que pueden aportar las empresas. Mi objetivo es usar mi posición actual para crear oportunidades y abrir caminos para otras mujeres en el mundo empresarial.

P. Es, sin duda, una referente para muchas mujeres empresarias y, además, madre de cuatro hijos. ¿Qué consejo daría a esas empresarias que quieren llegar a conseguir lo que usted?

R: A las mujeres empresarias les aconsejaría que pidan ayuda, que se busquen otras mujeres mentoras. Pedir ayuda puede ser el acto más heroico para una mujer, pero puede ser la diferencia entre sacar un negocio adelante o subir a un puesto directivo. También es fundamental practicar la 'autopromoción', que consiste en saber comunicar y defender nuestros logros, habilidades y aspiraciones profesionales. Esta es una habilidad que tradicionalmente los hombres han desarrollado mejor, pero que resulta crucial para el crecimiento profesional: saber visibilizar nuestros éxitos, negociar condiciones y expresar con confianza nuestras ambiciones profesionales.

P. ¿Y qué aconsejaría a esas jóvenes que empiezan su trayectoria profesional como empresarias?

R: A las jóvenes que empiezan les daría dos consejos fundamentales: primero que busquen algo que les apasione, ya que el trabajo ocupa una parte muy importante de nuestras vidas y cuando haces lo que te gusta, no se siente como una obligación. El segundo consejo es tener un ‘growth mindset’ que consiste en siempre seguir aprendiendo. No quedarse en la zona de confort. Les diría también que apuesten por la formación continua y estén abiertas a oportunidades internacionales. En mi caso, la beca que me proporcionó la Universidad de Granada para estudiar en Boston University fue crucial para mi carrera. Todo esto sin olvidar mantener la conexión con las raíces y los valores que te han formado como persona.