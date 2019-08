Carlos Rojas acusa al PSOE de utilizar la reconexión ferroviaria por Talgo entre Granada y Madrid con interés electoralista

El diputado nacional del PP por Granada en el Congreso, Carlos Rojas ha acusado hoy al PSOE de haber utilizado la reconexión ferroviaria por tren con Madrid con un claro interés electoralista. Rojas, ha recordado que esta conexión se estrenó el pasado 26 de noviembre en un momento en que ya se conocía el adelanto electoral en Andalucía y también quedaba por delante la celebración de las elecciones municipales. “El PSOE se jugaba mucho tanto a nivel local como autonómico” ha manifestado Rojas quien ha censurado que el pasado 26 de junio se fulminara el servicio sin mayor explicación reduciendo las posibilidades de transporte entre la capital y Madrid ante el desconcierto de ciudades como Linares (Jaén) que se han quedado desconectadas del tren mientras el resto de Andalucía disfruta de conexiones de todos los niveles.

Se da la circunstancia de que en los últimos años cuando gobernaba el PP, el PSOE ha mantenido un duro discurso por el “cerco ferroviario a Granada” que ya “parece haber olvidado” en todos los sentidos. “¿Dónde está ahora el PSOE que se manifestaba para exigir la mejora de la red ferroviaria en Granada? se ha preguntado Rojas quien recuerda que, en el momento en que se produjo el cambio de Gobierno, se acabaron “casualmente” las movilizaciones en las calles.

El diputado nacional registró una pregunta por escrito el pasado 29 de julio para conocer más detalles sobre esta desconexión por Talgo que no se produce en otras ciudades. El Gobierno en funciones se ha limitado a responder que, el servicio comercial Talgo entre Madrid y Granada entró en funcionamiento “para recuperar la conexión ferroviaria directa entre Madrid y Granada “en tanto se completaba la llegada de la alta velocidad a Granada que se ha producido el 26 de junio de 2019 con la entrada en funcionamiento del nuevo servicio AVE Madrid-Barcelona-Granada”.

Rojas ha asegurado que, por desgracia “ya estamos acostumbrados a los juegos electoralistas del PSOE” como evidencia el retraso provocado en el estreno del AVE con el objetivo de ganar votos intentando desprestigiar al PP.

Sobre esto ha recordado que la mayor inversión para la construcción de la infraestructura se produjo con los gobiernos del PP con más de mil millones de euros mientras que ahora, el PSOE, se cuelga la medalla. Ante esta situación, el diputado nacional, que no se conforma con la respuesta dada por el equipo de Gobierno, asegura que el PP seguirá vigilante para velar porque el PSOE cumpla con la provincia. “Lo que no es de recibo es que, cuando hay elecciones a la vista, el PSOE no dude en lanzar una batería de compromisos que caen en el olvido, inmediatamente, en el momento en que se aleja en el calendario la cita electoral”.

Así, ante la evidente dificultad de Pedro Sánchez de formar gobierno, el diputado ha manifestado la posibilidad de que, en breve, se vuelvan a reactivar los proyectos pero sólo “de palabra” para sacar rédito político. En este sentido, ha lamentado que precisamente esa incapacidad de Sánchez esté perjudicando a granadinos de todos los rincones de la provincia condenados a la “parálisis total”.