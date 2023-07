"Es un sentimiento increíble, es un sueño, no me lo puedo creer todavía". Estas han sido las primeras palabras de Carlos Rodríguez tras conseguir su primer triunfo en una etapa del Tour de Francia. Emoción a raudales, no es para menos. La sonrisa no se borraba de la cara del sexitano que agradeció rápidamente el apoyo de su equipo, esperando "hacer que su trabajo valga la pena también en las próximas etapas".

Con el triunfo en Annemasse y Morzine Les Portes du Soleil, las miradas se fijan directamente en la clasificación general y en un podio en el que el de Almuñécar prefiere no pensar. "El resto de los ciclistas también son muy fuertes. Me lo voy a tomar día a día, tratando de hacerlo lo mejor posible. No quiero obsesionarme con el podio. Me concentro en disfrutar de la carrera, en hacer cada etapa lo mejor posible. Quiero disfrutar de este momento, porque no todos los días se gana una etapa en el Tour de Francia. No sé si soy capaz de seguir en el podio hasta París. No me preocupa ahora mismo, la verdad. Sólo quiero disfrutar de este momento, disfrutar de esta victoria, disfrutar de esta carrera porque realmente este Tour de Francia está siendo un sueño para mí".

El esfuerzo en esta decimocuarta etapa del Tour ha sido titánico, la victoria no se ha vendido barata, por eso Rodríguez espera que "a partir de aquí me respondan las piernas para poder seguir estando ahí".

Recordado lo que ha sido la batalla por cruzar la línea de meta en primer ligar, el ciclista granadino ha apuntado que "cuando estaba persiguiendo a Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, simplemente me concentré en hacer lo que quedaba de subida lo más rápido posible. En el descenso, más o menos lo mismo, sé que soy rápido bajando, que no se me da mal, así que quise sacar partido de ello. La victoria llegó gracias a eso. Seguro que tantos años haciendo BMX me han ayudado, así que estoy feliz de haberlo hecho".

La batalla estaba entre Pogacar y Vingegaard, pero Carlos Rodríguez se convirtió en un invitado poco esperado. "En algún momento empezaron a mirarse y eso me permitió atraparles. En el descenso, simplemente me concentré en bajar lo más rápido posible".

Con la victoria de este sábado, el ciclismo español sigue demostrando que está listo para competir, algo para lo que también está más que preparado Carlos Rodríguez. "El ciclismo español está a buen nivel. No podemos ser los mejores siempre, pero la afición española puede estar segura de que hacemos todo lo que podemos para hacerles sentir orgullosos".