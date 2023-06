Carlos Rodríguez se enfunda el maillot blanco del Dauphiné tras acabar noveno en la general

El ciclista sexitano del Ineos Carlos Rodríguez se ha hecho con el maillot blanco del Dauphiné, prueba precedente al Tour de Francia que correrá por primera vez en su carrera, al quedar noveno en la clasificación general de la carrera.

Tras sufrir una caída en el segundo día de competición, Carlos Rodríguez se ha ido rehaciendo a medida que ha avanzado la carrera, lo que, si bien no le ha servido para asaltar los primeros puestos de la clasificación, sí que le ha valido para alzarse como el mejor corredor joven del Dauphiné y colarse en el top 10 de la general.

"Termino bastante contento. No ha sido una semana fácil, ya que me caí dos veces al inicio de la carrera. Me he ido recuperando poco a poco, encontrándome mejor, y la verdad es que las sensaciones han sido buenas al final", ha explicado tras la carrera el sexitano.

El corredor ha confiado en "estar cerca de los mejores" y ha deseado "que la forma vaya a más y esta semana me sirva para llegar al Tour en buena condición". "Ahora toca descansar, recuperar, seguir entrenando", ha apostillado.