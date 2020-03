Carlos Corts: “echamos de menos el baloncesto y tenemos ganas de volver”

¿Cómo lleva estos días? ¿Qué está haciendo en casa?

“Un poco despistado al principio por aquello de no poder salir y demás. Ahora mismo lo que se puede, un poco de deporte de vez en cuando, ver alguna serie y jugar a la consola”.

¿Cómo afecta este parón?

“Lo que más nos afecta es que no sabemos si se va a suspender o no la competición. Es complicado no saber lo que va a pasar con la temporada. Llevas todo el año trabajando y entrenando y al final no sabes lo que va a pasar. Es un poco extraño”.

Cada día con más ganas de volver…

“Nunca está mal descansar o desconectar dos o tres días, pero esto no son dos o tres días. Lo echamos de menos y tenemos ganas de movernos y jugar al baloncesto, que es lo que estamos haciendo todos los días”.

¿Qué cree que pasará con la liga?

“Es muy probable que se cancele y no se juegue más. Se está viendo lo que se haría con el caso de los ascensos y descensos, pero hasta que no se saque nada claro…”.

¿Cómo valora la temporada hasta el momento?

“Si nos fijamos en el resultado podrías pensar que es una temporada mala, pero yo no creo así. Hemos tenido muchas complicaciones y hemos perdido varios partidos en los que hemos competido muy bien. Hemos pasado por varias etapas con dinámicas malas, aunque el grupo siempre ha estado unido y hemos sido buenos compañeros. Todavía quedaban 10 jornadas, estábamos entrenando bien y podríamos haber ganado muchos partidos”.

– Libro: Suelo leer libros técnicos o manuales

– Película: El señor de los anillos. Cualquiera de las tres

– Serie: Rick & Morty

– Actor: José Coronado

– Actriz: Najwa Nimri

– Juego de mesa: Catán

– Videojuego: Skyrim

– Comida favorita: Papas a lo pobre.

– Lugar favorito de Granada: Cualquier mirador

– 3 cosas isla desierta: Comida, una moto y un cuchillo