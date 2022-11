Carazo lamenta que Granada sea "la más afectada por los retrasos de la ejecución de conexiones ferroviarias en Andalucía"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha advertido de que Andalucía corre el riesgo de sufrir "un nuevo freno al desarrollo si no se refleja una apuesta clara por parte del Gobierno de España para imprimir un mayor ritmo en la ejecución de los corredores ferroviarios a su paso por esta comunidad". La consejera ha participado en la inauguración de la jornada 'Los corredores ferroviarios europeos, claves para el desarrollo de las empresas de Andalucía', organizada por las Cámaras de Comercio de Andalucía en Granada, en la que ha reivindicado más inversiones para “paliar el déficit en infraestructuras ferroviarias de esta tierra y, con ello, tener herramientas para afianzar el crecimiento de la economía andaluza”.

La consejera ha señalado como acierto que los organizadores que hayan escogido Granada para celebrar la jornada, ya que “si el Corredor Mediterráneo va retrasado, los tramos de la provincia de Granada son los más retrasados de todos”. Marifrán Carazo ha insistido en que para el tramo Almería-Granada "no hay ni proyectos constructivos para acometer las obras y para los presupuestos generales del Estado para 2023 se recogen una partida mínima que retrasa a 2027 su ejecución". “Granada no se puede quedar descolgada en el Corredor Mediterráneo y, por tanto, es urgente resolver los proyectos constructivos, porque sin proyectos no hay obras”, ha indicado.

“No hay ni fecha de inicio y el Gobierno de España nos emplaza a esperar a la finalización del corredor entre Murcia y Almería”, ha manifestado, no sin antes avisar de que en ese tramo va a un ritmo de ejecución bajo con el que se antoja complicada su finalización. Asimismo, la titular de Fomento ha trasladado que también hay que avanzar con rapidez en la ejecución otro tramo granadino del Corredor, que conecta Granada con Bobadilla.

Más allá de la provincia de Granada, Marifrán Carazo ha reivindicado que “se apueste por el ferrocarril que permita sacar nuestras mercancías y que ayude a todo el empresariado andaluz a la reactivación económica y a crear una Andalucía fuerte”. Al respecto, ha lamentado el retraso de las obras de los corredores “sin una planificación clara y realista que haga albergar esperanzas de que se cumplan los plazos” y ha recordado que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023 “no recoge las suficientes inversiones en los tramos de los corredores que discurren por Andalucía”.

Marifrán Carazo ha señalado que, por su parte, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha un ambicioso plan inversor de 176 millones de euros hasta 2027 para impulsar su Red Logística y convertir a “Andalucía en la gran plataforma logística del sur de Europa”, con proyectos como el Puerto Seco de Antequera, la zona Intermodal de San Roque en la área logística Bahía de Algeciras, en ejecución, y otros que avanzan en su desarrollo como el Puerto Seco de Níjar, Majarabique, Puerta de Andalucía en la provincia de Jaén y el Área Logística de Granada.

Sin embargo, ha aclarado que esta inversión estratégica no tendrá sentido si no se desarrollan los corredores transeuropeos, así como nuevos accesos ferroviarios a los puertos del Estado, como el de Motril, el único que no tiene conexión con tren y, por tanto, no puede dar salida a las mercancías por este modo de transporte, lo que supone un lastre para toda la economía de la Costa Tropical.