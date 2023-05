Carazo apuesta por un Plan General de Ordenación Municipal y por multiplicar las viviendas protegidas para alquiler

La candidata a la Alcaldía de Granada por el PP, Marifrán Carazo, ha mantenido este viernes una reunión con los responsables de la Asociación de Constructores y Promotores, con los que ha analizado la situación del sector y ha hablado sobre la importancia de la aprobación de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que permita desarrollar la ciudad del siglo XXI.

"Granada debe recuperar el tiempo perdido" tras unos años "sin un plan para pensar en el futuro de la ciudad", y en concreto en los próximos 20 años, y "no solo en la de los próximos 20 días", según ha indicado Carazo tras la reunión.

"Una Granada que crea en sí misma y que esté convencida que nada la puede parar", ha manifestado Marifrán Carazo, quien ha dejado claro que ella no se conforma, desde la confianza en que se pueden "hacer muchísimas cosas en esta ciudad para mejorar la vida de todos".

"Granada necesita un modelo de ciudad, con una alcaldesa que la defienda de verdad y que no mire hacia otro lado cuando perdemos oportunidades", ha afirmado la candidata popular, quien ha agregado que "el plan que nos guía y que lleva años realizándose sin ser aprobado uno nuevo es del año 2001", en referencia al actual PGOU.

"Durante mi primera semana de alcaldesa voy a reunirme para poner en marcha todos los mecanismos para sacar adelante lo antes posible el nuevo PGOM de la ciudad", para que sea la "primera gran capital andaluza" en aprobarlo.

Para Carazo, este nuevo plan cuenta con tres grandes objetivos. "En primer lugar, vamos a aumentar la dotación de equipamientos públicos para fortalecer esa ciudad atractiva para vivir y para desarrollar proyectos de todo ámbito cultural, deportivo, formativo y residencial", ha señalado.

"Porque tener más suelo residencial significa que podemos tener más viviendas protegidas y dirigiremos nuestro esfuerzo especialmente a los jóvenes, para que dispongan de un precio asequible en régimen de alquiler, que es algo que esta ciudad necesita para retener el talento", ha remarcado.

"En segundo lugar, vamos a aumentar la vida saludable y la Granada verde, disminuyendo la contaminación. Porque el plan incluirá medidas para ser respetuosos con la Vega, donde planearemos los itinerarios ciclopeatonales que den acceso y conecten con los grandes corredores verdes, así como con el trazado de los ríos, y para desarrollar nuevos espacios verdes y parques para la ciudad".

Y, en tercer lugar, la candidata ha expresado la importancia de "aumentar enormemente nuestro parque de viviendas. Si como consejera de la Junta de Andalucía impulsé la construcción de 1.550 viviendas" porque el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, según ha agregado "no construyó ninguna, pero Granada lo necesitaba", y, "especialmente, del Programa de Fomento de Alquiler y para jóvenes, como alcaldesa voy a multiplicar esa cifra".

Ha apuntado a zonas como la Azulejera, donde hay que completar su desarrollo; o el Fargue, Haza Grande, Bobadilla, Serrallo o el Cortijo del Conde, entre otras. "Basta de solares vacíos allí donde puede haber nuevos hogares para las familias de esta ciudad, pero también alojamientos para jóvenes o residencias para mayores".

"Quien me conoce sabe que trabajo incansablemente hasta conseguir lo que todo el mundo dice que era imposible. Me presento ante vosotros con una experiencia que todos conocéis" y "con hechos contrastados", ha indicado a los empresarios.

"He cumplido con la vivienda en Granada cuando era consejera, haciendo lo que este alcalde debería haber hecho: pensar en que nadie deba irse de esta ciudad, en retener a nuestros jóvenes, en que nuestros mayores no deban marcharse de su barrio, en que la curva poblacional en la ciudad deje de descender", ha destacado la candidata.

En este contexto ha explicado que, en colaboración con la iniciativa privada, realizaremos un plan de agilización de la promoción nueva de vivienda libre y protegida para la puesta en carga de suelos. "Vamos a incentivar promociones de viviendas para jóvenes en alquiler, como fórmula de atracción de nuevos residentes en la ciudad y, especialmente, para que los que ya viven en Granada puedan hacerlo toda su vida si así lo desean".

De esta forma "combatiremos la curva de despoblación de Granada, pero en especial combatiremos la injusticia que supone que los jóvenes tengan que marcharse de la ciudad que aman, de sus padres, y alejarse de sus familias", ha añadido.

"No solo hay que construir nuevos hogares, sino que vamos realizar un plan especial de ayudas e incentivos para la rehabilitación de viviendas en La Chana y en otros barrios de la ciudad, como hicimos en Santa Adela, porque viviendas rehabilitadas también significan más hogares para alquilar, para instalarse, para vivir y crecer en Granada".

Rebaja del IBI

De la misma manera, ha considerado que hay que ayudar a los mayores y jóvenes y, por eso, "tenemos un plan para rebajar el IBI a los mayores de 65 años, y también rebajas en el IBI y en la licencia de obras para los jóvenes que compren viviendas para reformar".

También considera Marifrán Carazo básico facilitar el trabajo de las empresas promotoras con una "reducción del tiempo de espera de los trámites burocráticos y la agilización de licencias, entre ellas las de obras".

"Basta de conformarnos con hacer poco o nada, pero con grandes carteles y luces de neón" y "con una ciudad sucia y llena de pintadas", así como "con un alcalde que no hace nada si no se lo dicen desde Moncloa" y "con proyectos que no llegan", ha señalado.