Carazo defiende en un acto junto a Feijóo y Moreno una Granada "atractiva para invertir y vivir"

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada, Marifrán Carazo, ha defendido una Granada “atractiva para invertir y vivir” en la que uno de sus principales objetivos es “revertir la curva de pérdida poblacional y donde las familias y jóvenes elijan la ciudad para desarrollar sus proyectos de vida”. Así lo ha manifestado durante el transcurso del multitudinario acto público que ha tenido lugar en el Parque Federico García Lorca de la capital, que ha desbordado todas las expectativas, y en el que ha estado acompañada por los líderes del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, y del PP andaluz, Juanma Moreno, quienes han mostrado tu total y entusiasmado apoyo a la candidata de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo.

Marifrán Carazo ha asegurado que “desde el corazón y con enorme responsabilidad" quiere "ser la primera alcaldesa de Granada, para trabajar y defender desde el primer minuto, y todos los días del año, los intereses de los granadinos y granadinas" y construir la ciudad que merecen y "que mire al futuro con optimismo”.

Además, ha querido agradecer al presidente del PP, Feijóo, su apoyo y sus palabras de elogio en las que el presidente nacional ha mostrado su deseo de que haga historia al convertirse en la primera alcaldesa de la ciudad y que, además, se ha comprometido a ejecutar las infraestructuras pendientes en Granada cuando sea presidente del Gobierno.

Igualmente, Carazo ha mostrado su gratitud a Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, quien ha ensalzado su tesón, capacidad de gestión, trabajo y preparación, además de su compromiso y pasión por la ciudad.

La candidata popular ha destacado que su empeño es “una Granada limpia, segura, verde y saludable, capital de la cultura y del turismo, bien comunicada, con más empleo, más justa y solidaria". "Una Granada para invertir y para vivir, generando nuevas oportunidades”, ha dicho. Y ha remarcado la necesidad de seguir apostando “por el sector tecnológico, al mismo tiempo, que se fortalecen los tradicionales”.

Carazo ha lamentado que “Granada nunca ha existido en el mapa del Partido Socialista y, por ello, es urgente recuperar la Alcaldía para que, con Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía y con el presidente Feijóo en el Gobierno de España" remen "al unísono" y la ciudad "tenga el protagonismo y el liderazgo que merece”, a la vez que ha hecho hincapié en “los agravios del socialismo con la ciudad”, poniendo como ejemplos "las escasas conexiones ferroviarias y su dejadez con el soterramiento del AVE o las mentiras sobre la sede de la AESIA (Inteligencia Artificial)".

Durante su intervención en el acto público, Carazo ha detallado las virtudes de la ciudad que la hacen “única”. Para Carazo, “Granada tiene un enorme potencial y, por eso, merece un gobierno con un equipo de personas que sepan estar a la altura del reto que supone estar al frente de un Ayuntamiento como el nuestro. Un equipo con ideas, ilusión, energía, experiencia y solvencia". Y, en ese sentido, ha incidido en que “Granada necesita liderazgo, determinación y eficiencia en el día a día de la gestión municipal para crecer y acompañar a esa transformación que está experimentando Andalucía". "Y yo he elegido ese reto”, ha indicado.

Un reto para la candidata en el que no le cabe duda de que va a conseguir hacer realidad “una Granada que sea referente en cultura, en turismo, en patrimonio, innovación e investigación, tecnología, salud, ciencia y otras muchas áreas en las que podemos ser líderes. Vamos a darle a los granadinos las oportunidades que están esperando y que necesitan”. “Es el momento de ser ambiciosos y devolverle el orgullo a Granada”, ha sentenciado Carazo.

Moreno reclama a Sánchez que asuma "de una vez su responsabilidad frente a la sequía"

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado este sábado al Gobierno socialista de Pedro Sánchez que asuma de una vez sus responsabilidades en Andalucía frente a la sequía, porque “en esta legislatura no hay política más importante que hacer que el agua llegue a los andaluces”. Y ha lanzado también un mensaje a aquellos votantes socialistas moderados “que se revuelven” al escuchar a Juan Espadas decir que pactar con Bildu ha valido la pena: “es el momento de mandar a Sánchez a la oposición y ayudar al cambio”.

En el acto en Granada junto al presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, para apoyar la candidatura a la Alcaldía de Marifrán Carazo, Moreno ha lamentado que pese a haber escalado todos los indicadores económicos en los últimos cuatro años y convertirse en la tercera locomotora de España, “Sánchez no nos lo pone fácil”. Así, ha mencionado que desde la llegada del PP a la Junta de Andalucía, el presidente socialista “no ha cumplido ni uno de sus compromisos, hasta el punto de que Andalucía es precisamente la comunidad autónoma donde menos presupuesto ha ejecutado”

Para Moreno, este dato demuestra que en el Gobierno de Sánchez “no son conscientes de que Andalucía ya no es la que era”. “Somos la primera potencia agrícola, damos productos de primera necesidad de calidad al resto de España y a la UE”, ha subrayado, para reprochar que “si nos ponen palos en las ruedas, la que va mal es España porque somos determinantes en la economía española. ¿Dónde está el presidente de nuestro país?”, ha señalado.

En este sentido, Moreno ha advertido que, desde el respeto y la lealtad institucional, el Gobierno andaluz “va a dar la batalla por los intereses de nuestra tierra”, sobre todo para que “de una vez por todas" tenga "infraestructuras hidráulicas para ganaderos y agricultores, para que el agua fluya y no se corte la capacidad de generar progreso y bienestar”.

Y ha lamentado que, para “el sanchismo imperante, todas las obras públicas tengan ideología. “Si no podemos hacer trasvases, nos han cortado el del Tajo-Segura y hemos tenido que hacer obras de urgencia para abastecer a la zona; si no hacen desaladoras ni pantanos, ¿de qué quieren que vivamos en Andalucía cuando somos la primera potencia agrícola?”, se ha preguntado. "¿Quieren ahogarnos, asfixiarnos, a dónde nos quieren llevar?”, ha añadido.

Por ello, ha recomendado a Sánchez que “aproveche uno de sus viajes en Falcon para sentarse con agricultores y ganadores, dar la cara y explicaciones de por qué no ha hecho lo que tenía que hacer”. El Gobierno del PP, por su parte, “continuará trabajando en el ámbito de sus responsabilidades, con tres decretos ya de sequía por más de 300 millones de euros, o el Plan SOS Sequía que prevé destinar otros 4.000 millones a la falta de recursos hídricos esta legislatura".

El líder del PP andaluz ha considerado en ese punto que el próximo 28M se decide no solo “tener o no futuro” en los municipios, sino si se avalan o no las políticas de Sánchez”. Y ha lanzado un llamamiento a aquellos votantes socialistas de otras etapas, como las pasadas municipales de 2019, que “hoy se revuelven en sus sillas cuando ven al máximo responsable del sanchismo en Andalucía, Juan Espadas, decir que el pacto de Sánchez con Bildu y los independentistas ha valido la pena plenamente”.

“A esos socialistas moderados, que no coinciden con el sanchismo que está pactando con partidos que no quieren ni pueden ni van a apoyar a un proyecto común de España, les digo que es el momento de coger otra papeleta y mandar a Sánchez a la oposición” para “ayudar al cambio”, ha dicho Moreno.

Moreno ha apelado a que ese cambio llegue también a Granada, después de "años de desgobierno", el próximo 28 de mayo de la mano de Marifrán Carazo.

Feijóo se compromete a llevar el agua "a los lugares donde no hay"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado en Granada a llevar el agua "a los lugares de España donde no la hay", como en Andalucía, un "compromiso personal, político e institucional" que ha trasladado al presidente del PP-A y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, en el transcurso de un acto de partido en el que ha afirmado que "traer el agua a los lugares de España que la están esperando bien vale ganar unas elecciones generales".

Feijóo se ha pronunciado de este modo en el transcurso de un acto público celebrado en el Parque Federico García Lorca de Granada junto a Moreno y la candidata del PP a la Alcaldía de esta ciudad, Marifrán Carazo, y en el que el presidente de la comunidad andaluza ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que Andalucía tiene "un problema con el agua" y dará "la batalla" para conseguir las infraestructuras hídricas que necesita esta región, "potencia agrícola" de España.

"Juanma, entre tú y yo vamos a poner el agua en Andalucía, es mi compromiso personal, político e institucional; lo vamos a hacer", ha garantizado el líder del principal partido de la oposición, quien ha incidido en la necesidad de "iniciar el camino del cambio" en el Gobierno para "volver a los temas importantes" que afectan a los ciudadanos, "buscando soluciones y no los culpables", y evitando la confrontación.

Feijóo también se ha referido al acuerdo entre patronal y sindicatos para aplicar subidas salariales afirmando que "Sánchez ha recibido una gran lección de responsabilidad" de ambos colectivos, pues "a pesar de los insultos de todos estos meses y los intentos del Gobierno de enfrentarlos", "se están poniendo de acuerdo". En este contexto ha señalado que no renuncia al pacto de rentas "que el Gobierno no consiguió y que vamos a conseguir entre todos" a fin de "amparar a los autónomos, ampliar la base de las pequeñas empresas para hacerlas más fuertes" y para crear más empleo de calidad.

Junto a ello ha advertido de que "nunca un Gobierno ha recaudado tanto" y ha instado a Pedro Sánchez a implantar la rebaja del impuesto de la renta a las rentas más modestas y a aplicar el IVA reducido a la carne, el pescado y la conserva.

Alberto Núñez Feijóo también se ha referido a la propuesta de su formación para endurecer las penas por malversación como plantea la Comisión Europea y ha emplazado a Pedro Sánchez a "copiarles" como, a su juicio, ya hizo con la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. "Que no se preocupe por sus socios, que se preocupe por su país", incrementando las penas por corrupción y volviendo "al Código Penal de la dignidad, pues meter mano en la caja tiene que tener una responsabilidad y reproche penal", ha aseverado.

El presidente del PP se ha mostrado convencido de que, tras la "histórica" mayoría absoluta conseguida en la comunidad andaluza, ahora su partido va a "volver a ganar las municipales del próximo 28 de mayo" y ha afirmado que quiere ganar las elecciones para que "los españoles ganen los cambios que llevan tanto tiempo esperando". "No me conformo con un partido unido, quiero un país unido y que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política", ha expuesto.