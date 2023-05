La capitalidad cultural, Lorca o los festivales, entre las apuestas de Carazo para la cultura

La cultura será "uno de los pilares importantes del modelo de ciudad" que Marifrán Carazo quiere para transformar Granada. La candidata popular a la alcaldía de la capital de la Alhambra considera que es el momento “de dejar atrás el conformismo y las palabras vacías y avanzar hacia una auténtica Granada capital de la cultura. Y no sólo para ser designada como capital cultural europea para 2031 que, por supuesto, es un gran objetivo, sino una ciudad referencia permanente en un ámbito en el que siempre ha sido puntera”.

La candidata ha detallado las líneas estratégicas en las que cree para Granada “por historia, por patrimonio, por arte y por tradición. Queremos una ciudad que tenga más museos, que tenga más impacto cultural que nunca, una ciudad que consiga hacer realidad lo que debería ser ya real. Queremos que Granada vuelva a estar al lugar que le corresponde. Una Granada que cuenta con el patrimonio más bello del mundo debe tener, sí o sí, una espectacular oferta cultural, con grandes museos y actividades que pongan en valor nuestra esencia”.

“Vamos a sentarnos a dialogar con el Gobierno de España para proponer que el Museo de Bellas Artes de la Alhambra tenga una nueva sede en el centro histórico de nuestra ciudad. Este gran museo de Granada será un nuevo foco de atracción para granadinos y para visitantes, que aumente los eventos culturales, las exposiciones temporales con otros museos y salas nacionales e internacionales, a la vez que aumentará el comercio, el empleo y el turismo. Ya es hora de que esta ciudad cuente, por fin, en su centro con un espacio cultural de esta envergadura”, ha anunciado Carazo.

Además, la idea se amplía porque “vamos reforzar la Granada cultural con más equipamientos en toda la ciudad, no solo en el centro histórico sino también en los barrios. Habrá más museos, que es algo que nos están reclamando, y otros equipamientos. Lo primero que se valora en los indicadores de una candidatura para la capitalidad cultural son los equipamientos culturales con los que cuenta y nosotros vamos a recuperar espacios de la ciudad como salas culturales”, ha destacado.

La candidata popular ha insistido en que está trabajando y mantenimiento contactos para lograr que esos espacios sean de gran interés para Granada y ha puesto como ejemplo que la colección de la Casa Ajsaris “se va a quedar en Granada cuando sea alcaldesa y tendrá el lugar preferencial que merece”.

Capital cultural

“Todo esto debe trabajarse con valentía, con liderazgo y con la mirada puesta en la capitalidad cultural de Granada 2031, para la que necesitamos un proyecto cultural como el del PP en el que se trabajará seriamente para conseguir este objetivo tan importante para la ciudad que queremos”, ha dicho Carazo, quien ha anunciado que “en mi primera semana como alcaldesa nos reuniremos con el Consejo Social del Ayuntamiento de Granada y el Consejo Social de la Universidad de Granada para planificar los pasos a seguir y comenzar a trabajar en la candidatura para ser capital europea 2031 nombrando un comisario”.

Otro de los objetivos será trabajar con vistas a la celebración, durante este mandato, del centenario de la Generación del 27 y, especialmente, de Federico García Lorca. “La figura de Lorca es fundamental para la ciudad. Lo haremos no solo de forma puntual, sino estableciendo una programación cultural en todas las artes: música, teatro o danza en torno a la figura y a su obra, que abarque múltiples ámbitos. Además, situaremos al Centro Lorca en el lugar que merece dotándolo con una programación con artistas de primer nivel, facilitando la realización de exposiciones temporales de referencia y trabajando con lealtad en el seno del Consejo Rector para agilizar los trámites de funcionamiento y la sintonía de todas las instituciones implicadas”, ha expresado.

También como novedad sobre la figura del poeta universal, Marifrán Carazo pondrá en marcha, con colaboración con la Universidad de Granada, los premios de Investigación Federico García Lorca, “con la finalidad de fomentar y reconocer a aquellas personas que realicen investigación en la obra del poeta Federico”. Y, de igual modo, también propondrá a la Universidad de Granada que se imparta un curso de estudios avanzados que se imparta en la propia institución educativa".

La Granada que inspira

Una de las propuestas que se impulsarán también será potenciar “la Granada que inspira, una ciudad que sea capaz de atraer talento vinculado a todas las artes como lo ha hecho tradicionalmente. Aspiramos a ser la capital de referencia de nómadas artísticos, atraer ese talento a nuestra ciudad para inspirarse en todas las artes. Todas las grandes generaciones de artistas se han retroalimentado, viajando y teniendo relación entre ellos. Granada es un lugar idóneo para los nómadas artísticos, fomentando residencias y el uso de los espacios públicos para la creación, el intercambio cultural”.

En referencia a ello, Carazo ha desarrollado una idea en la que “igual que impulsamos el posicionamiento de Granada como ciudad tecnológica, que está asumiendo esa industria y de ahí proceden muchos nómadas que son tecnológicos que trabajan en Granada y nos eligen para vivir, tenemos la aspiración de ser la ciudad que atraiga nómadas artísticos para inspirarse en cualquiera de las artes: música, teatro, literatura, pintura, escultura... Granada ha sido tradicionalmente fuente de inspiración y queremos ser esa ciudad que trabaje en una estrategia para ser también atractiva para esos nómadas artísticos y que elijan nuestra para vivir y para poder producir su talento. Y, por supuesto, favoreceremos el talento local que ya existe y que es mucho. Tenemos que retener ese talento artístico de los granadinos en una ciudad que programe actividad cultural estable”.

De ahí la apuesta por una agenda cultural única, consensuada con todas las administraciones, y estable en la que “se ampliará el abanico de actividades en las programaciones culturales en todas las artes. Se apoyarán y reforzaran los festivales periódicos de la ciudad y se ofrecerá una oferta cultural que favorezca la creación y el talento de los directores y artistas en las diversas modalidades de las artes escénicas en los que nos apoyaremos y facilitaremos ayuda e infraestructuras. También promocionaremos el turismo patrimonial y cultural a través de una guía eficiente de actividades, la creación de itinerarios culturales, de visitas teatralizadas y el apoyo a circuitos y proyectos innovadores en el ámbito cultural, así como el fomento de las tradiciones y fiestas locales”.

Zambras

Dentro de esas tradiciones de Granada, no faltará un lugar para el flamenco y, en especial, para la zambra “a la que pondremos en el lugar que le corresponde como una de las señas de identidad del Sacromonte. Trabajaremos sin cesar en el fomento y el mantenimiento de esta singularidad de nuestra ciudad, símbolo del orgullo y de la expresión flamenca en las cuevas. Por eso, fortaleceremos el conocimiento de este enclave como seña de identidad del nacimiento del flamenco”, ha resaltado la candidata popular.

Carazo ha querido aprovechar la ocasión para valorar que “el Plan Alhambra nos va a ayudar a dotar de nuevos equipamientos culturales a Granada y traer todavía más patrimonio. Desde la Junta cumplimos cuando volcamos más de 20 millones de euros de los ingresos de la Alhambra en la ciudad; y ahora quiero hacer lo mismo desde la alcaldía. Gestionaré hasta el último céntimo para dar prioridad a los nuevos proyectos y a los que se han dejado en el cajón. Lo haré para fortalecer el liderazgo de la Granada Capital Cultural de la mano de la Alhambra, con su impulso y con su ayuda”.

“Vamos a ponernos a trabajar desde ya. Porque las cosas se consiguen con trabajo, con méritos, con transparencia, explicando qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Tenemos tiempo para explicarle a Europa por qué Granada merece ser su capital cultural en 2031. Por qué nuestro proyecto es el mejor, por qué Granada merece ser escuchada y valorada, no solo por una historia, sino por un proyecto ganador que haga de la cultura y del cuidado de nuestro patrimonio común su razón de ser”, ha aseverado la aspirante.

Por último, ha destacado que “nos han querido acostumbrar a que Granada es lo que tenemos ahora, que se conforma, que no hace nada salvo anunciar falsas promesas. Pero no es así. Hay que pasar de una alcaldía de propaganda a una alcaldía de soluciones. El potencial de Granada es increíble y con el criterio, la experiencia y el talento de las personas que me acompañan conseguiremos la Granada Capital cultural que merecemos”.