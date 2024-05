El cantante Miguel Garena denuncia una agresión LGTBI-fóbica en su ámbito laboral

El cantante abiertamente gay, Miguel Garena, ha denunciado públicamente un caso de agresión LGBTI-fóbica en su lugar de trabajo, un hospital de la provincia de Granada. El incidente, que incluyó agresión verbal, ha sido calificado por Garena como un acto de odio por ser abiertamente LGBTI+ en su trabajo y en su vida cotidiana.

Garena denuncia que hoy ha sufrido un delito de odio por ser quien es. “No es la primera vez que lo he vivido ni en mi vida ni en mi puesto de trabajo, pero hoy ya cansado de sufrir estas situaciones he decidido ir más allá", denuncia Miguel Garena en sus redes sociales, junto a un vídeo explicando la situación que ha vivido.

En la publicación, Miguel Garena relata la situación que vivió y destaca que esta no es la primera vez que ha sido víctima de ataques homofóbicos. Los ha sufrido tanto en su vida diaria como en su trabajo. Ante esta situación, el cantante decidió no quedarse callado y dar a conocer lo sucedido.

“Las personas LGBTI+ sufren mucho en su vida simplemente por ser. No podemos consentir esto y si tenemos que llenar los juzgados de denuncias, hagámoslo. ¡Ya basta de LGBTIfobia!. Estoy cansado y sobre todo mentalmente agotado”, denuncia Miguel Garena en Instagram.

En el vídeo se muestra un fragmento de la reclamación que el celador ha interpuesto. Dice lo siguiente: "En un cambio de paciente de la camilla de la ambulancia a la del hospital, el cambio se hace mal. El técnico de ambulancias, S.L., me dice 'pero tira bonico, tira', con lo cual comienza una discusión. Me da voces y en un momento de enfrentamiento me dice 'que eres muy gallito, bueno, o gallita', por mi homosexualidad".

El apoyo hacia el celador y cantante no se ha hecho esperar, especialmente por parte de las asociaciones LGBTI+ de Granada, que forman parte de la comisión provincial Orgullo Granada. Rafa Varón, presidente de Arco Iris LGBTI+ en la provincia de Granada, ha instado a denunciar estos ataques ante las autoridades competentes. "Necesitamos que estos ataques se denuncien ante la Guardia Civil, la Policía o los juzgados, porque la mayoría de agresiones al colectivo LGBTIQA+ no se denuncian por miedo", denuncia Varón.

“Este caso pone de manifiesto la importancia de seguir luchando contra la discriminación y la LGBTIfobia en todos los ámbitos de la sociedad”, comenta Fer F. García, representante de Familias por la diversidad.

“La comunidad LGBTI+ no debe ser objeto de odio ni de violencia, y es fundamental que tomemos medidas para prevenir y castigar este tipo de actos”, denuncia Janet Alcaide, de la asociación GayLesPol y representante del Consejo Municipal LGBTIQA+ del que forman parte las asociaciones LGBTIQA+.

Desde Orgullo Granada animan a denunciar en las redes sociales y en las redes de las asociaciones LGBTIQA+ de Granada y dejar un mensaje de apoyo. “Incluso animamos a la gente a hablar de situaciones parecidas, para visibilizar la violencia que se sigue sufriendo por más personas LGBTIQA+”, comenta Rafa Varón, miembro de Arco Iris Granada.