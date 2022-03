La cantante granadina Arancha Santiago presenta su último éxito, 'Lejos de ti'

Hace apenas dos semanas que la cantante Arancha Santiago estrenó su último single, 'Lejos de ti', y ya ha sido todo un éxito. Con medio millón de visualizaciones en Youtube, la granadina ha querido dar voz con este tema a las fases por las que pasa una persona (en este caso, una mujer) tras una tormentosa ruptura sentimental, como explica ella misma en el vídeo que acompaña a esta entrevista, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

La maqueta de este tema llevaba grabada desde noviembre de 2019, pero la pandemia impidió su estreno anteriormente. Además, Santiago cuenta una curiosidad sobre 'Lejos de ti': estaba previsto que lo interpretara Niña Pastori y que lo incluyera en su último disco, 'Sigo Navegando'. Finalmente, no fue así, por lo que la granadina fue la encargada de hacer disfrutar al público de esta canción compuesta por Antonio Ferrara, del que Arancha Santiago sólo tiene buenas palabras.

"El tema en sí es muy diferente a lo anterior porque, hasta ahora, he lanzado canciones que son más 'rumbitas', otros más como baladas... Pero este tiene un poco de todo: tiene sentimiento, tiene esa base que hace que te enganches y lo quieras bailar, que lo hace un poco más comercial. A mí me encanta, me parece que es un proyecto muy bien hecho y el videoclip es espectacular", destaca la granadina.

Y es esa palabra la que, según ella, define a todo el trabajo que hay detrás de 'Lejos de ti': espectacular. "Pienso en el videoclip y no tiene otra palabra", expone Arancha Santiago, agradeciendo el trabajo tan "profesional" realizado por el equipo de Visual&films Studios.

Arancha Santiago se apoya muchísimo en sus fans, pues sabe lo difícil de la situación actual de la industria musical. "Estoy acostumbrada a compararme con los grandes porque siempre aspiro a eso, y, aunque 30.000 visitas en Youtube [las que tenía en el momento de la grabación de la entrevista] es muchísimo, ya no es sólo eso, sino la cantidad de 'Me gusta' que tiene el videoclip", dice.

"Siempre que sacas un tema, tienes miedo de ver cómo reaccionará la gente, pero, es verdad, que, desde que saqué el primer tema, la gente me ha acogido muy bien, entonces, voy siempre un poquito más relajada. Además, los comentarios que he tenido con 'Lejos de ti' hacen referencia a que me notan más madura. Es verdad que, si comparas 'Cómo no te voy a querer' (lanzado en octubre de 2017) con este tema, se nota el cambio en la voz. Ahora es una voz con más peso y más trabajada, creo yo", continúa la granadina.

Ciudadana del mundo, orgullo 'granaíno'

Enamorada de Granada, el lugar que la vio nacer y crecer, Arancha Santiago presume de que casi todos sus videoclips los ha grabado en distintos rincones de la provincia: "Llevo a 'Graná' por bandera porque es mi tierra y estoy muy orgullosa. Gracias a Dios, viajo mucho y cada vez que salgo de aquí, me voy más cuenta de lo que tenemos, y es que Granada es el mejor sitio del mundo en todos los aspectos porque tenemos la playa a un paso, la sierra, y, aunque en invierno pasamos mucho frío, tenemos una temperatura muy buena casi todo el año. Además, le sumas la comida, la gente, todo. A mí es que Granada me tira mucho".

El videoclip de 'Lejos de ti' no es una excepción. Hay una parte que se grabó en la iglesia de Gójar y la del desierto es en la Casa de Cristal, en Gorafe. La granadina se ríe haciendo referencia a esto: "Tenemos de todo, hasta desierto".

Con este vídeo, el equipo de producción y Arancha Santiago han querido hacer referencia al final de una relación. Al principio, se ve a una joven vestida de novia atada con unas cuerdas y tirada en el suelo, en medio del desierto. "Esta aturdida, como pensando qué ha hecho con su vida", explica la granadina. En el videoclip se reflejan "todas las fases que tienes tras una ruptura. Primero, sientes rabia, odio...hasta que, al final, ella sale corriendo y se queda de rodillas sintiéndose por fin en paz y tranquila", prosigue.

"Granada es un pañuelo", comenta entre risas Arancha Santiago. Resulta que la actriz del videoclip, llamada Laura, y la cantante ya se conocían antes de grabar en Gorafe, pero no lo sabían: "Habíamos coincidido en mi cueva, cuando vino a hacerse unas fotos, y luego, de casualidad, la vi en el rodaje del videoclip". Arancha relata que les costó reconocerse, pero que, tras bajarse ambas las mascarillas, ya se dieron cuenta de lo pequeño que es el mundo.

Un futuro con mucho por explorar

De cara al futuro, Arancha Santiago tiene preparados cinco temas nuevos. Según dice, está especialmente ilusionada con dos de ellos. Uno es una bachata flamenca que, "va a encantar, sobre todo, a las mujeres", y el otro es más lento, inspirado en las rumbas, pero "con mucho sentimiento".

Entre sus proyectos también hay cabida para las locuras: "Tenemos en mente un videoclip de locos en el que me quiero tirar de un avión en paracaídas", declara entre risas antes de ponerse a cantar ante la cámara de este periódico.