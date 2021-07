El granadino Paul Thin, ganador de la cuarta edición de ‘Tierra de Talento’

El granadino Paul Thin se convirtió este domingo noche en el ganador del talent show de Canal Sur Tierra de Talento en la categoría de adultos.

Con una capacidad vocal y madurez artística que dejó impresionado al jurado, Thin interpretó de manera inmejorable el tema Skin de Rag’n Bone Man.

En su camino hacia la final, el artista de Armilla consiguió ganar la primera gala y luego hizo una apuesta de riesgo cantando y tocando a la vez el piano con Before you go de Lewis Capaldi. Más tarde se metió a todo el mundo en el bolsillo con La despedida de Cami.

En el último peldaño hacia la gloria saltó al escenario dispuesto a conseguir las cinco estrellas y aunque estaba en las quinielas la emoción no fue menor. La chelista sevillana Andrea Beltrán se impuso en la categoría infantil.