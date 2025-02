Candela Carrillo, psicóloga y terapeuta sexual: "El sexo sano no debe consistir en cumplir"

La sobreexposición a la que estamos sometidos en la actualidad en temas relacionados con el sexo, la vida en pareja o soltera ha logrado crear un batido de emociones en el que es complicado discernir lo que es realista y posible en una sociedad en la que el tiempo de calidad es complicado tenerlo y eso puede conllevar a no tener una salud sexual adecuada.

Porque este concepto no solo hace referencia a lo meramente relacionado con las relaciones sexuales o los estragos de las enfermedades infecciosas que procedan de la falta de precaución o información, sino que el término también determina cómo el sexo es parte importante en la salud mental de los individuos y de las parejas (estables o esporádicas) con las que se tengan relaciones a lo largo de la vida.

La psicóloga, terapeuta sexual y de pareja, Candela Carrillo, incide en la importancia de generar desde bien jóvenes conceptos relacionados con la educación en este ámbito que aporten herramientas sociales para poder disfrutar de una buena vida sexual, ya sea con personas con las que no existen vínculos afectivos, como con las parejas. "No se debe enfocar la educación sexual desde el miedo a las enfermedades que se puedan contraer o desde el daño que podemos sufrir durante una relación, sino desde el conocimiento de todo lo relacionado con nuestra personalidad, nuestros gustos, límites y aquellos que tiene la persona con la que estamos realizando el acto sexual", afirma la psicóloga granadina.

El lograr en una sociedad que el sexo y sus distintas variantes y formas de practicarlo sean cada vez menos tabú tiene sus aspectos positivos y otros a los que aún no se ha logrado ubicar dentro de lo establecido en un mundo que aún está abriendo sus ojos ante todas las realidades existentes. La vida en pareja, en estos tiempos tan frenéticos, está pasando por unos momentos delicados, ya que la cantidad de estímulos que nuestro cerebro recibe al día (sexuales o no) se entremezcla con las expectativas que tenemos sobre cómo debe funcionar una relación. Estas contradicciones pueden llevar, en muchos casos, a pensar que lo que sucede en el dormitorio es el principal termómetro de una relación y no siempre es así. Las condiciones de trabajo, el estrés, el cansancio, la falta de comunicación son enemigos del sexo entre semana.

"No debemos pensar en el sexo en pareja como un listado de cosas a hacer que debemos cumplir para que la relación vaya bien. Es importante la comunicación, saber lo que te hace disfrutar, interesarte por lo que hace disfrutar a la otra persona y cuidar esos detalles".

Todo ello son pequeños síntomas mentales que van creando un puzle confuso en nuestras cabezas y pueden acarrear problemas en relaciones que, en otros aspectos, son sanas. Poner todo el peso de la relación en cómo es el sexo es algo común y que, con las herramientas adecuadas, se puede convertir en un motivo más con el que afianzar a la pareja.