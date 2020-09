Cancelan el Festival Aéreo Internacional de Motril por el coronavirus

La crisis sanitaria provocada por la enfermedad del Covid-19 ha obligado a los organizadores de la XV edición del Festival Aéreo Internacional de Motril a cancelar definitivamente el certamen, que debía celebrarse en Playa Granada el 24 de septiembre después de que se hubiera aplazado desde su fecha inicial del pasado 21 de junio.

Así lo han comunicado oficialmente en su cuenta de Twitter donde han destacado que han “aguantado” hasta el final, pero que “ha sido imposible”, a la vez que han anunciado el 20 de junio de 2021 como nueva fecha prevista para que los amantes de las exhibiciones aéreas disfruten de esta cita anual tan esperada y que se ha situado como uno de los más importantes de los cuatro que se celebran en España.

ESTIMADOS AMIGOS, YA ES OFICIAL. SENTIMOS MUCHO COMUNICAR QUE HEMOS TENIDO QUE CANCELAR EL FAIM 2020. HEMOS AGUANTADO HASTA EL FINAL PERO HA SIDO IMPOSIBLE. ¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO Y COMPRENSIÓN! NOS VEMOS EL 20 DE JUNIO DE 2021. pic.twitter.com/NdIV2eYOwA — Motril Airshow (@Motrilairshow) September 18, 2020

La Asociación Aeronáutica Andaluza Orión, organizadora del evento, ha agradecido a todos los amigos, sponsors y seguidores que han apoyado la decisión al mismo tiempo que han asegurado que afrontan la edición del próximo año con más ganas si caben. “No nos rendimos y seguiremos luchando y trabajando”, han confirmado.

“Lo triste es que se aplazó de junio a septiembre, para dar una oportunidad, convencidos de que podríamos vencer al Covid-19 pero llegados a este momento y esperando al límite máximo, nos hemos dado cuenta de que no estamos haciendo los ‘deberes’ y el virus sigue entre nosotros y… con intención de quedarse. Por desgracia, he tenido contacto muy estrecho con las autoridades sanitarias en estos últimos meses y al parecer suenan tambores que anuncian tiempos oscuros e inquietantes. Si queremos volver a la realidad que conocíamos y que tanto añoramos, es *deber* de tod@s cumplir con nuestras *obligaciones*. De otra forma, no podremos volver a ‘volar’. “, ha lamentado el director técnico del Festival AirShow de Motril en Facebook.

Dentro de la ‘parrilla’ de participantes en la edición de este año, se incluían los cazas Rafale Solo Display, Eurofighter Typhoon y el AV-8B Harrier II+; los aparatos de enseñanza Alat y S-76 Galgo, y los aviones de transporte Aviocar y A-400M, además de la participación de las patrullas Aspa y Papea.

La edición anterior de este festival, que se celebró el 30 de junio de 2019 en la Playa de Poniente, contó con la participación de un total de 30 aeronaves, entre las que destacaron la Patrulla ASPA, E.M.P., CASA Büker (Gonzalo Figueroa), Melanie Astles, Robinson R-44, Jorge Macías, CASA Büker (Fundación de Aviones Históricos Manuel Echevarría), AW – 139 (Salvamento Marítimo), Eurocopter EC-135, CASA 212 AVIOCAR y PIPER PA-28.