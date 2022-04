La cancelación de la Humildad pone punto y final a un triste Martes Santo en Granada

La Cofradía de la Humildad tendrá que esperar a 2023 para realizar su estación de penitencia en las calles de Granada. La hermandad ha anunciado a las 21:xx horas que Jesús de la Humildad y Soledad de Nuestra Señora no desfilarán este Martes Santo. La constancia de las precipitaciones no ha dado lugar a la esperanza. La Junta de Gobierno ha tenido que tomar esta dolorosa decisión después de un primer aplazamiento y un cambio en el recorrido, que se iba a realizar con mayor presteza en dirección a la Catedral debido a las circunstancias adversas.

La fe no ha sido menor por parte de los hermanos de la humildad, que han llegado a formar el cortejo en el claustro de Santa Cruz la Real con la mejor predisposición. La decisión oficial por parte del cabildo de oficiales se ha demorado algunos minutos, lo que ha acrecentado los nervios en la Hermandad de la Cañilla. Las 21:20h. era el límite establecido para situar el cortejo en la calle.

El hermano mayor, Germán Bolivar, ha confirmado con dolor a las 21:17h. que los Titulares no estarán esta jornada en Granada. "No podemos poner el cortejo en la calle y lo siento. Sobre las 21:30h. haremos misa para todos los hermanos y la gente que quiera estar", ha manifestado el portavoz, quien ha adelantado que el templo abrirá sus puertas para que los feligreses puedan venerar las imágenes. Abrazos y lágrimas han sucedido a un anuncio que ya no ha cogido a nadie por sorpresa.

Germán Bolivar ha declarado en el micrófono de TG7 que "hemos esperado hasta última hora, pero está lloviendo a mares". "No es solamente por el patrimonio, sino por la gente que llevamos", ha explicado el hermano mayor, quien ha calificado como una "decepción" lo sucedido. El representante ha agradecido la comprensión de los integrantes de la cofradía y ha deseado que la Soledad luzca este viernes en la capital.