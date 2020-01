El campo del Badajoz estará lleno para recibir al Granada

Es oficial, para el encuentro entre el CD Badajoz y el Granada CF ya no quedan entradas, así lo han confirmado desde el twitter oficial del CD Badajoz. Además de las entradas para los no abonados, han sido liberadas las entradas que los abonados no han retirado, y en menos de diez horas, todas las entradas se han agotado. Hay que destacar que el ‘Nuevo Vivero’ posee una capacidad de más de 15.000 espectadores.

El Granada CF se enfrenta al CD Badajoz en octavos de final de la copa del Rey, el partido tendrá lugar el próximo miércoles, 29 de enero, en el estadio ‘Nuevo Vivero’. Ambos equipos en el partido anterior compartieron un mismo resultado frente a sus respectivos rivales, el Badalona y el Eibar .