Los ‘Campeones’ del Sierra Nevada Natura Ability

Granada tiene a su particular equipo de ‘Campeones’: el Sierra Nevada Natura Ability. Este equipo de baloncesto, formado por más de una veintena de chicos con discapacidad intelectual, ha sido campeón de España en la categoría adaptada y también de Andalucía recientemente. Su entrenadora, Marina Higueras, reconoce que la famosa película de Javier Fesser, inspirada en la historia del equipo Aderes Burjassot, que ganó 12 campeonatos de España, ha ayudado a dar visibilidad a este colectivo y a quienes trabajan con ellos. Para ella, entrenar al equipo es un “chute de energía” y se siente “muy útil”. “En la cancha me respetan muchísimo, pero fuera me consideran una amiga, una más, me lo cuentan todo y muchas veces los padres tienen celos porque sus hijos me dan abrazos y a ellos no”, asegura.

A los jugadores del Sierra Nevada Natura Ability les “encanta” jugar al baloncesto. “Es su manera de desahogo. Se siente útiles. Por desgracia, la discapacidad es pensar: ¡Uy! Ese está muy limitado, no puede hacer nada. Pero en mi equipo, de los 20 chicos que tengo, hay algunos que están en el límite de la discapacidad y otros con más y cuando creías que no iban ni a andar y los ves cogiendo una pelota de baloncesto y aunque sea tiran a canasta, es brutal”, resalta Marina, quien reconoce que los chicos se vieron reflejados en la pantalla cuando vieron por primera vez la película ‘Campeones’.

La entrenadora del Sierra Nevada Natura Ability ayuda y enseña a los chicos “las reglas del baloncesto, un poco de táctica o cómo defender”, pero cree que realmente ellos les ayudan a más a ella “personalmente”. “Con los campeonatos viajan mucho, se recorren España gracias al baloncesto y esto les da a ellos mucha autonomía. Van sin sus padres y tienen una vida totalmente normalizada gracias al baloncesto. Van a hoteles, tienen su bufet, su fiestecilla, ligan con niñas y se lo pasan superbien”, destaca.

El Sierra Nevada Natura Ability se convirtió en Campeón de España en Burgos, en octubre. Allí compitió con dos equipos: uno en la categoría adaptada y otro en la de habilidades. “Los de adaptada quedaron en primer lugar y los de habilidades segundos, lo que significa que el año que viene compiten en su categoría, mientras que los de adaptada suben a la máxima categoría”, explica Marina Higueras. El Campeonato de Andalucía lo consiguió en Málaga, en noviembre.

Los chicos del Sierra Nevada Natura Ability entrenan cada martes y jueves con un monitor en el Cerrillo de Maracena dentro de las actividades municipales. Los sábados entrenan con Marina en la Ciudad Deportiva de Armilla, desde hace ya tres años. Ella se desplaza ahora desde Priego de Córdoba expresamente para entrenarles, labor que realizar de manera altruista y “disfrutando más que ellos”. “Empecé a trabajar para las actividades deportivas municipales y mi coordinador pensó en mi para para entrenar a este equipo. Me enganché muchísimo y, a pesar de ya no estar en las actividades municipales, sigo acompañándolos en todos los campeonatos y entrenando con ellos. Cambio mis propios descansos del trabajo para irme con ellos”, ha apuntado.

El Sierra Nevada Natura Ability tiene abiertas las puertas a todos los chicos con discapacidad que quieran unirse a él y encontrar “su apoyo y su sitio”, como destaca Marina Higueras, su entrenadora. Este equipo de baloncesto pertenece al club con el mismo nombre en el que también tienen cabida otros deportes como el esquí y que fue fundado en 2005. “Estamos encantadísimos de que se una más gente al equipo. Se pueden apuntar a las actividades deportivas del Ayuntamiento o acudir cualquier sábado a entrenar en la Ciudad Deportiva de Armilla si no llueve, porque si lo hace, nos quedamos sin entrenamiento porque no nos dan pabellón en ningún lado”, asegura.

El próximo mes de marzo, el Sierra Nevada Natura Ability celebrará en Granada su propio campeonato en el que participarán equipos andaluces de Jaén, Cádiz, Marbella, Almería y también de Elche. Será el segundo campeonato que organiza y la intención del club es que se pueda consolidar y celebrar cada año. El Complejo Deportivo Núñez Blanca acogerá este torneo los días 7 y 8 de marzo. Los partidos se disputarán durante la mañana y la tarde del sábado y, ya el domingo, serán las finales. “Al mediodía será la entrega de las medallas y después comerán todos juntos”, detalla Marina.

El reto del Sierra Nevada Natura Ability es conseguir patrocinadores para que los chicos “puedan seguir participando en torneos y campeonatos y seguir disfrutando del baloncesto como hasta ahora”. “Se lo tienen que pagar ellos todo y, muchas veces, hay jugadores que se tienen que quedar atrás por falta de dinero”, lamenta Marina, quien en los campeonatos cuenta con la ayuda de Pablo para hacerse cargo del equipo. El próximo objetivo del Sierra Nevada Natura Ability es jugar de nuevo el Campeonato de España, que se disputará en Valencia, del 15 al 18 de octubre del 2020, y después el de Andalucía, justo un mes después. Su entrenadora Marina espera seguir al mando del equipo durante mucho tiempo: “Dentro de la cancha me llaman la sargenta, porque dicen que soy muy estricta y los pongo a correr mucho, pero mis objetivos son que sigan aprendiendo y que disfruten del baloncesto como yo he podido hacerlo mientras era jugadora”.