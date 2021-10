Cámara Granada urge a poner en marcha estrategias de digitalización

“Si la pequeña empresa no se toma en serio la digitalización, podría no sobrevivir a una segunda pandemia”. Así de contundente se ha mostrado este jueves el director de ventas para España, Portugal, Grecia e Israel de IBM, Julián Jiménez, que ha participado en jornada de presentación de la Oficina 'AceleraPyme' con la que Cámara Granada quiere impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Jiménez ha subrayado cómo las empresas españolas que tenían procesos de digitalización avanzados no sólo han sobrevivido al Covid-19, sino que incluso han podido incrementar su negocio durante la pandemia, “frente a aquellas que no lo tenían, muchas de las cuáles desgraciadamente han desaparecido”.

“Es un sí o sí”, ha dicho por su parte el vocal del pleno de Cámara Granada y presidente de su Comisión de Innovación, José Francisco Muñoz. “Es un camino de no retorno que exige importantes inversiones tecnológicas para afrontar los cambios disruptivos a los que nos enfrentamos. Las empresas que quieran sobrevivir y competir no tienen otra alternativa que acelerar sus procesos de transformación digital”.

Liderar mercados

Ante un auditorio de más de medio centenar de empresario, Julián Jiménez ha defendido en Granada que la tecnología ofrece una gran oportunidad a las pymes: “Yo diría”, ha dicho, “que no solo les abre la oportunidad de competir, sino que les puede permitir liderar sus mercados. La empresa que realmente se toma en serio la digitalización, que tiene una estrategia correcta en cuanto a la tecnología, a día de hoy puede desbancar a una gran corporación”. Especialmente, ha remarcado, “porque las tecnologías permiten a las pymes llegar a mercados en los que era impensable que se situara una pequeña empresa”.

Y ello porque Jiménez ha defendido que, a diferencia de otros momentos de la historia económica y empresarial, “en la actualidad una pequeña empresa tiene a su disposición exactamente las mismas herramientas tecnológicas con las que cuenta una gran compañía”. A su juicio el hecho de que grandes multinacionales como IBM, con todo su ecosistema empresarial, estén volcándose con las pymes igual que lo hacen con las grandes corporaciones es vital. “Creo que para el mercado español, compuesto fundamentalmente por pymes, es muy importante que ese proceso se produzca”,

En la misma línea se ha pronunciado José Francisco Muñoz quien ha urgido a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos a “poner en marcha estrategias de digitalización e innovación” como mejor camino para mejorar su competitividad. 'AceleraPyme' es un proyecto auspiciado por Cámara de España y el gobierno de España a través de Red.es con el que Cámara Granada asesorará y acompañará en los procesos de transformación digital e innovación de las empresas y los autónomos granadinos.

“A mí me gusta hablar de transformación cultural, porque creo que, en primer lugar se trata de eso, de inculcar la cultura de la innovación y la digitalización entre nuestras pequeñas y medianas empresas”, ha señalado Muñoz que ha recordado que 'AceleraPyme' ofrece, en segundo lugar, asesoramiento e información sobre las cómo diseñar y ejecutar esas estrategias. Además ha defendido que 'AceleraPyme' será un escenario en el que las grandes empresas, con procesos de digitalización avanzados puedan ayudar a las pequeñas”.

'AceleraPyme' es oficina específica, ubicada en su sede central, que cuenta con tres técnicos especializados en digitalización “que ofrecerán información y asesoramiento sobre las herramientas, procesos o recursos que, en la propia Cámara pero también en el entorno empresarial granadino, están a disposición de las empresas para su transformación digital”.

De hecho, Cámara Granada ha recordado que los objetivos de 'AceleraPyme' están apoyado en la Cámara por las distintas líneas de ayudas para la innovación y la digitalización de las Pymes abiertas por la Cámara en 2021 y que en su conjunto suman 1,8 millones de euros. Algunas de esas ayudas, como las de los programas InnoCámaras o TicCámaras serán convocadas por la Corporación en las próximas semanas.

'AceleraPyme' servirá, además, para acercar a las empresas granadinas a realidades del mundo digital, como la ciberseguridad o el marketing digital, “que han de ser consideradas por toda empresa sea cual sea su tamaño o sector” y de otras, como la inteligencia artificial o el big data, “que, aunque en principio pueden ser más específicas, en todo caso siguen ofreciendo oportunidades para las pymes”.

Finalmente, 'AceleraPyme' también se dirigirá a las pymes tecnológicas o con un grado de madurez tecnológico más elevado al objeto de facilitar el acceso al mercado de productos tecnológicos, “tanto para ayudarles al ensayo de nuevos productos o servicios, como para apoyar su proceso de explotación”.

En la jornada inaugural de 'AceleraPyme' han participado también la delegada territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de la Junta Andalucía, Virginia Fernández y el concejal de Ciencia, Innovación y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Granada, Francisco Herrera.