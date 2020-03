Caja Rural cierra en Zagra y obliga a los pensionistas a desplazarse para poder cobrar su pensión

Los daños colaterales de la situación de alarma que vive el país se reflejan en muchos aspectos importantes, pero también en lo que pueden parecer pequeños detalles que, no obstante, afectan a la vida de las personas, haciéndoles más difícil su día a día. Es el caso de los habitantes de Zagra, un pequeño un municipio ubicado en el Poniente granadino, a unos 70 kilómetros de la capital. Allí viven unos 840 habitantes y un 70 por ciento aproximadamente son mayores de 65 años y, por tanto, pensionistas.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, la sucursal de Caja Rural cerró sus puertas. Esto obliga a sus clientes a tener que trasladarse, para cualquier gestión, a la sucursal del municipio vecino, Ventorros de San José, ubicado a unos 3 kilómetros, y que abre tres días a la semana, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

La alcaldesa de Zagra, María José Gámiz, ha explicado a este periódico que les han dejado “tirados” y poco pueden hacer. “Estoy indignada y siento mucha impotencia. Las razones que nos han dado para tener la sucursal cerrada es que tienen que proteger a su personal. Ellos abren tres días en Ventorros, que tiene la misma población que nosotros. Y lo que les hemos pedido es que abran dos días en Ventorros y uno aquí, pero se han negado”, explica.

Para la primera edil, “abrir un día aquí sería proteger a su personal y a nosotros. Para los jóvenes es un problema menor, porque ellos usan sus tarjetas o cogen el coche y se desplazan. Pero el 70 por ciento de la población de Zagra es mayor y ellos no saben usar el cajero ni muchos tienen a quien les acerque a Ventorros. Los pensionistas son los más afectados”. Se trata de vecinos que tienen domiciliadas sus respectivas pensiones en esta entidad y que la mayoría no tienen medios para poder desplazarse, algo que, además, ahora supone un problema de salud, al tratarse de personas con alto rie de contagio al coronavirus y, además, contradice las recomendaciones del Gobierno.

El caso es que Caja Rural no es la única entidad bancaria que hay en Zagra. “Hay una ventana desplazada del BBVA, que sí nos han sido fieles. Pero gran parte de nuestros mayores tienen su cuenta de siempre en Caja Rural”, explica la regidora.

María José Gámiz trata de ayudar en todo lo que puede a los pensionistas de la localidad. “Me llamó el director de la sucursal para que, como un favor, pudiera sacarle yo el dinero a quien lo necesitara, pero, aunque se fían de mí, no a todo el mundo le gusta que yo tenga acceso a sus cartillas”, explica la alcaldesa.

Así, mientras dure el estado de alarma “no nos ofrecen ninguna solución”. “El primer día para ir a cobrar la pensión había una cola enorme en Ventorros de gente de allí y de Zagra. Si hubieran abierto un día aquí no se hubiera producido esa cola, que no es conveniente tal y como estamos. Ha hablado con el director de la sucursal y la directora de zona, pero no nos dan una solución. Tenemos una cita pendiente con el presidente”, asegura.