Cabeza alta para un Covirán que soñó hasta el final con la victoria (82-88)

Duelo intenso el que se vivió este sábado en el Palacio de Deportes. Tras un mes sin baloncesto en tierras granadinas, las ganas de volver a la acción se palparon en el ambiente y en la plantilla. El reto no era sencillo. Con Clavell, Vicedo y Wiley en la enfermería y teniendo que tirar de Osi Cerdá y Luca Medal para completar la convocatoria, pensar en que el Covirán Granada tenía opciones de victoria ante UCAM Murcia podía parecer descabellado. El equipo se encargó de demostrar lo contrario.

Aunque le costó al plantel rojinegro entrar en el partido por el imponente nivel físico de su rival, los locales mantuvieron la calma y la concentración para poco a poco llevar el partido a su terreno. Con el paso de los minutos los de Pablo Pin fueron encontrando su acierto en el triple. Subiendo su intensidad sobre la pista, el equipo entendió que rehuir el contacto no era el camino. Tras varias faltas no señaladas por los colegiados, el Covirán mostró algo más de carácter para hacerse grande en el plano ofensivo. La entrada de Aurrecoechea en pista y el debut de Ousmane Ndiaye permitió al equipo ser más ágiles y, sobre todo, permitir que los ‘pequeños’ encontrasen los espacios para anotar tanto en el tiro exterior como en la zona. Pudo acabar el primer periodo con más ventajas para el Covirán, pero una antideportiva no señalada sobre Agustín Ubal dejó el marcador en el 22 a 18.

Entrados al segundo acto, el Covirán Granada firmó sus mejores minutos del encuentro. Valientes, físicos y con un gran acierto desde el tiro exterior, los de Pablo Pin lograron meter a UCAM Murcia en serios problemas. Ndiaye anotó sus dos primeros puntos como rojinegro y, desde ese momento, los locales endosaron un parcial de 11 a 0 que los colocó diez puntos arriba en el marcador. El Palacio estalló en alegría al comprobar que, aun con las bajas que arrastraba su equipo, el orgullo seguía intacto y no se iban a achicar ante un rival que llegaba con todos sus efectivos a punto. Controló el encuentro el conjunto granadino hasta que solo restaban poco más de tres minutos en el cronómetro. Sin embargo, las rotaciones esta vez le hicieron un flaco favor al equipo. Del 37 a 27 se pasó en un abrir y cerrar de ojos al 37 a 35. Con unos dos minutos sin encontrar fortuna de cara al aro, el Covirán se metió en un pequeño embrollo que puso medio salvar para irse a vestuarios con una mínima ventaja en el marcador (41-40).

Tras el tiempo de descanso, la principal duda surgía en torno a la capacidad de los rojinegros de aguantar el nivel físico del partido. Con una rotación claramente corta, el hecho de que la energía durase hasta el final del partido se volvía crucial. Con el tercer acto comenzado, el Covirán mostró que quizás las piernas podrían no responder en un corto-medio plazo, pero la garra era intocable. Un triple de Rousselle descorchó el marcador para colocar el 44 a 40 y abrir así unos minutos de cierto dominio rojinegro. Los locales trataron de recuperar la renta que ostentaron minutos atrás, pero Murcia asumió el intercambio de golpes. Aunque los universitarios se encontraban incómodos en la pista, se palpó en una contra en la que podrían haber corrido y optaron por pausar el juego, encontraron la forma de darle la vuelta al marcador de la mano de Ennis y aprovechando el estado de un Covirán al que ya se le notaban los minutos en sus piernas. Llegó un apagón ofensivo que puso el 49 a 56 en el marcador, pero los rojinegros se repusieron poco a poco aprovechando la pronta entrada en bonus de su rival. Con Amine Noua como único referente ofensivo durante varios minutos, los de Pablo Pin sobrevivieron hasta que Sergi García sacó su muñeca a pasear. Con dos triples consecutivos del mallorquín se logró un empate a 62 que rompería Hakanson desde la línea de personal para cerrar el periodo (62-64).

Tras un periodo agónico, pero vibrante, llegaba la hora de la verdad. En los últimos diez minutos del partido cada error, cada lanzamiento forzado y cada decisión sería determinante en un duelo marcado por el orgullo de un equipo que, aun con más de una decisión arbitral en contra más que cuestionable, no perdió la esperanza de vencer y que se pudo marchar del pabellón con la cabeza bien alta por haber competido e incluso dominado el encuentro por momentos. En el último cuarto, el Covirán se vio condicionado por la entrada en bonus a falta de más de seis minutos para el final. Cuando los rojinegros dominaban en el marcador con el 71 a 70, cuatro tiros libres consecutivos de Kaiser Gates permitieron a los universitarios volver a dominar en el marcador. Paró el encuentro Pablo Pin con el 71 a 76, buscando una última reacción de su equipo que les diese el triunfo. Con el triple como el único aliado, pues los lanzamientos desde la línea de personal no llegaron hasta que restaban cuatro minutos, los rojinegros trataron de cazar a su rival. Sin embargo, las ideas se acabaron en un Covirán que ya había gastado todas sus balas en el tiro exterior. Bamforth lideró a los suyos durante gran parte de la segunda mitad, así como Sergi García, pero ni siquiera el día de fortuna de ambos jugadores bastó para doblegar a un UCAM Murcia aguerrido y con más soluciones ofensivas que los locales. Cometió errores Covirán Granada, sí, también unos colegiados que no anularon una canasta al término del partido de Gates por unos pasos más claros que la invasión que los propios universitarios reclaman en el partido ante La Laguna Tenerife.

Ficha del partido:

Covirán Granada: García, Valtonen, Ubal, Noua, Guerrero - quinteto inicial - Medal, Cerdá, Ndiaye, Tomàs, Aurrecoechea, Bamforth, Rousselle

UCAM Murcia: Kurucs, Gates, Hakanson, Ennis, Birgander - quinteto inicial - García, Sant-Ross, Radovic, Radebaugh, Diagné, Stephens, Antetokoumpo

Parciales: 22-18; 19-22 - descanso - 21-24; 20-24

Árbitros: Martín Caballero, Arnau Padrós y Yasmina Alcaraz

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 21 de la ACB disputado en el Palacio de Deportes el sábado 1 de marzo a las 20:45 horas.