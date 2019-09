Buscan a una mujer desaparecida en Baza con su hijo de tres años

La Asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta por la desaparición de una mujer en Baza junto a su hijo de tres años. Se trata de Sulamita Rodríguez Rodríguez, a la que se le perdió la pista el pasado 26 de julio en el municipio bastetano.

Sulamita Rodríguez tiene 30 años, mide 1,60 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo negro y los ojos negros, se detalla en la imagen con la que se alerta de su desaparición.

La portavoz de la familia ha comentado a GranadaDigital que perdieron el contacto con ella el pasado 26 de julio y que la pareja con la que ella residía en Baza en la zona de las cuevas les dijo que se había marchado a Ibiza. «Denunciamos la desaparición porque ella no está en Ibiza. Hemos intentado localizarla y tiene el móvil apagado. No sabemos nada de ella, no se ha conectado tampoco a las redes sociales. Está con el niño, que es de otra pareja anterior, y no tiene nada de dinero», ha señalado la portavoz.

La familia de Sulamita Rodríguez pide que todo aquel que tenga alguna información sobre el paradero de esta mujer, si la ha visto en alguna estación o en cualquier otro lugar, avise a la Guardia Civil al teléfono 062, al Servicio de Emergencias al 112 o también a los teléfonos 642 650 775 y 649 952 957.