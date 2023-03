Buscan a un hombre desaparecido en Guadix

La Policía Local de Granada ha difundido una alerta de la Policía Local de Guadix sobre la desaparición de un hombre. Se trata de David Fernández Casas, de 44 años, al que se le ha perdido la pista este martes, sobre las 11:00 horas.

En el momento de su desaparición en Guadix, este hombre vestía un pantalón de color gris y una sudadera negra con capucha, según ha detallado la Policía. "No llevaba teléfono ni documentación", añade.

Quien haya visto a este hombre o tenga alguna pista sobre su paradero puede avisar a los teléfonos de Emergencias 112, 091, 062 ó 092.

Desde la Policía local de #Guadix nos piden colaboración para difundir la desaparición de David.

Tiene 44 años y desde las 11h no se sabe nada de él.

Si lo has visto, informa llamando a los teléfonos de emergencias.

Si no lo has visto, puedes colaborar compartiendo.#Retuit pic.twitter.com/NJlmVLP7V3

— POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) March 21, 2023