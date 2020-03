Buscan dos ordenadores prestados para hacer los deberes en casa en Granada

El quedarse en casa durante este estado de alerta es más duro aún para las familias que no disponen de ordenadores para que sus hijos sigan las clases online y hagan los deberes que sus maestros les mandan cada día. Eso le sucede precisamente a dos familias que viven en Granada capital, en la zona de la Carretera de la Sierra, y que necesitan dos ordenadores para que los niños puedan hacer las tareas de clase. A través de la red social Twitter, la periodista Luz Sánchez ha compartido una imagen con el cartel que se encuentra cerca del colegio de la Carretera de la Sierra, en el que las familias piden prestados dos ordenadores.

“Somos cinco niños de 15, 13, 10, 8 y 5 años”, recoge el cartel. Estos alumnos necesitan conseguir dos ordenadores en préstamo para poder realizar los deberes y seguir con la mayor normalidad posible con sus tareas de clase. “Tienen muchos deberes y todo lo envían de manera digital y con el móvil es imposible”, comenta a GranadaDigital Sonia Aldazoro, una de las madres. De momento, los niños hacen los deberes “a mano”, copiando en la libreta las páginas con los ejercicios que les envían los maestros, pero algunos días son más de 50 páginas en total. “Me parece bien que manden todos esos deberes para que no pierdan el ritmo, pero solo con el móvil es complicado. La seño me ha enviado correos para decirme que no me preocupe, pero todos los niños lo hacen con ordenador”, asegura Sonia.