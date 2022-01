El 'Bus sensorial', un espacio mágico de aprendizaje para las personas con discapacidad intelectual

¿Es posible unir en un solo proyecto la reutilización de un vehículo y la intención de ayudar a personas con discapacidad intelectual para generar un nuevo entorno de aprendizaje? La respuesta sin duda es sí. Ambos objetivos han confluido en una iniciativa innovadora y que cautiva a todos aquellos que tienen la oportunidad de verlo con sus propios ojos. Las Hermanas Hospitalarias de Granada y CajaGranada Fundación, con la colaboración de Alsa, se han unido para crear el proyecto conocido como 'Bus sensorial'.

Por fuera este autobús parece un simple vehículo decorado de una forma muy poco habitual, pero por dentro esconde un mundo que se podría considerar hasta mágico y es que este autobús es una puerta abierta a un sinfín de oportunidades para quienes más lo necesitan. Dentro del proyecto ‘Organizo mi tiempo y mi día a día’, la Fundación Purísima Concepción ha incluido la iniciativa del ‘Bus sensorial’ como una de sus actividades generadoras para la mejora motora y propioceptiva de las personas con diversidad funcional.

Tal y como explica Inmaculada Garrido, Directora del Colegio de Educación Especial Purísima Concepción, el autobús “cumple varias funciones. Por un lado reutilizar un vehículo que ya no va a tener uso y así ayudar al medioambiente dándole otra utilidad y por otro, darle la oportunidad a muchos niños de que tengan un espacio escondido, pequeño y diferente que les ayude a recibir sensaciones y que puedan organizarlas, interpretarlas y ponerles sentido, ayudándolos así en su día a día para entender el entorno que los rodea”.

El ‘Bus sensorial’ cuenta con estímulos controlados que ayudan a los más pequeños a adquirir un aprendizaje a través del descubrimiento. Dentro del vehículo se pueden encontrar multitud de objetos que producen sonidos, luces, aromas, sabores, telas con diferentes texturas, en conclusión una gran variedad de opciones para que las personas con discapacidad y grandes necesidades descubran poco a poco el mundo que los rodea.

De este proyecto se están beneficiando en este momento unas 400 personas, además de 300 usuarios indirectos del propio centro. Debido a la pandemia del coronavirus y teniendo en cuenta que una gran cantidad de las personas que acceden a estas terapias no pueden o no entra dentro de la obligación de usar la mascarilla, los grupos de trabajo son muy reducidos. "Tratamos a grupos muy pequeños de no más de cuatro niños. La idea es que cada uno pueda descubrir lo que ocurre a su alrededor sin ningún elemento que los distraiga y así también formamos pequeños grupos burbuja para controlar al máximo los posibles contagios que se pudieran producir. Además, los chicos y chicas no suelen estar más de 40 minutos por sesión para que así la atención no decaiga en exceso", apunta Inmaculada Garrido.

Jardín terapéutico

El proyecto del 'Bus sensorial' se engloba dentro de otra iniciativa conocida como el jardín terapéutico. Las Hermanas Hospitalarias de Granada, con el respaldo económico de Fundación Caja Sur y la cesión de materiales por parte de Grúas Granada, han creado un espacio abierto y accesible donde las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo cuenten con un lugar en el que seguir aprendiendo, experimentando todo tipo de estímulos a nivel sensorial y puedan disfrutar de la naturaleza en un espacio adaptado especialmente para ellos.

Lo más importante de este jardín terapéutico no es solo la funcionalidad que cumple, si no que además está construido y mantenido por los chicos y chicas que forman parte del centro ocupacional, por lo que este proyecto es íntegramente de ellos y para ellos.