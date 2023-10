Bryan Zaragoza: "Luis me dijo que he venido aquí porque me lo he ganado"

Bryan Zaragoza ha afrontado este martes su primera rueda de prensa como futbolista de la selección española. El extremo rojiblanco se ha mostrado tan ilusionado como reservado en sus respuestas. Todo el mundo quiere saber de donde viene la magia del extremo del Granada, pero la realidad, dicha por él, es que su talento para el regate emana de su inspiración. El jugador se siente preparado para jugar ya si Luis de la Fuente le requiere sobre el verde. Preguntado por su futuro, Bryan apuesta por centrarse en el presente.

Fútbol en la calle

Desde pequeño siempre he jugado al fútbol en la calle. Salía de entrenar y me iba a jugar a la calle. Creo que ese es mi fuerte.

Predisposición para jugar ya este jueves

Yo no tomo esas decisiones. Estoy aquí para ayudar y para aprender. Si juego, mucho mejor.

El mejor consejo que ha recibido en las últimas horas

El mejor consejo que me han dado es que sea yo, que haga lo que hago en Granada, que este es mi nuevo club. Que coja la pelota y haga lo mismo en la Selección que en el Granada.

Posible debut en Andalucía

Debutar en Andalucía sería muy especial. Es mi debut con la Selección Española y, encima, es en mi tierra, y estará mi familia presente.

Posición en el frente de ataque

Me da igual jugar en la izquierda, en la derecha, como segundo punta o en punta. Me encuentro más cómodo de extremo, pero me puedo adaptar a cualquier posición.

Segundo gol ante el Barcelona

No quería chutar con la pierna izquierda, quería asegurar con la derecha. Entonces, tengo que recortar para chutar con el exterior.

Jugadores del grupo que le han sorprendido

Todavía no he podido ver nada en concreto que sorprenda, pero me sorprenden todos porque son grandísimos jugadores, nivel Top. No puedo decir a nadie en concreto porque no hemos hecho nada de fútbol en grupo, pero como personas, me sorprenden todos porque me han acogido muy bien.

Primeras palabras con el seleccionador

La primera vez que hablé con Luis me dijo que he venido aquí porque me lo he ganado, que sea yo, que juegue como lo hago siempre y que sea atrevido y descarado.

Listo para jugar

Trabajo día a día para estar preparado para esta oportunidad. Creo que estoy preparado, pero es verdad que ha sido todo muy rápido y ha pasado todo muy rápido. Pero estoy preparado.

Qué le pide Luis de la Fuente distinto a Paco López

El juego es distinto, todo es distinto, porque cada entrenador tiene un modelo de juego, pero yo creo que me adaptaré bien.

Referentes en el regate

Si soy sincero, es verdad que ha habido veces en que he puesto en YouTube 'vídeos de Ronaldinho' o cualquier jugador así, pero la verdad es que a mí me sale solo. No miro a nadie. A veces te fijas en Vinicius o Neymar, porque te gusta cómo juegan, pero a mí me sale solo.

Ídolo de la infancia

Mi ídolo de pequeño era Leo Messi.

Pensamientos al saltar al césped

Lo primero que pienso cuando salgo al campo es en disfrutar, porque, si no, no está jugando al fútbol por lo que juegas. Luego, el cuerpo me pide hacer lo que hago siempre, pero lo primero es disfrutar.

Retos futuros

Mi reto es seguir aprendiendo día a día, seguir mejorando. A partir de ahí, subir mucho más arriba.

Interés de otros equipos

Ahora mismo no puedo hablar del futuro porque estoy centrado en la Selección, quiero jugar los partidos, y ya el futuro decidirá.