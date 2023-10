Bryan también desborda con España

No hizo falta esperar demasiado para ver a Bryan Zaragoza vestirse por primera vez 'La Roja'. Convocado tras deslumbrar en tan solo nueve partidos en la máxima categoría del fútbol español, el malagueño debutó con la Selección en su primera oportunidad, para nada menos que buscar la clasificación para la Eurocopa. No fue de inicio, sino como revulsivo, como sus primeros pasos con el Granada, en reemplazo tras el intermedio de Oyarzabal. Escogió 'la 10', el dorsal de los jugones, para presentarse ante España y Europa como una estrella en ciernes. Hizo lo que sabe, aquello a lo que acostumbra a la hinchada de Los Cármenes: encarar, desbordar y combar envíos al área.

Luis de la Fuente debió de entender en los pocos entrenamientos que ha tenido con el malagueño que él es un verso suelto. Le dio cancha con libertad, por su predilecto perfil izquierdo sobre el papel, pero sin cadenas para que pudiera percutir por todo el frente de ataque. Bryan salió con el arco a la espalda, dispuesto a tensar la cuerda cuantas veces fuera necesario para asaltar las dependencias escocesas con servicios maliciosos. Entre Aaron Hickey y Ryan Porteous se propusieron detenerle, si bien tardaron poco en comprender que la empresa era compleja.

El extremo rojiblanco saltó al campo con el motor revolucionado y la cadera presta para el desborde. Lo sufrieron en el perfil diestro de la zaga escocesa, por donde Bryan empezó a perfundir un hilo de inquietud que agitó el duelo. Se quedó con las ganas de que Morata le descargara una entrega al pisar área, ambicioso el ariete, poco antes de que McTominay helara el cuerpo de los españoles con un tanto que, finalmente, fue anulado. Más tarde, el malagueño fue espectador de las dos dianas con que España resolvió la cita.

Se relamió los labios en una carrera made in Bryan en la que, como dotado de los poderes de Flash, avanzó a una velocidad inalcanzable para los zagueros de Escocia. Divisó la línea de fondo y escrutó el área en busca de un compañero, pero su pase fue obstaculizado por un defensor cuando Joselu ya pensaba en cómo celebrar el tanto. El malagueño tendrá que esperar aún para rubricar acciones decisivas, pero su estreno con 'La Roja' es, cuando menos, prometedor. A la próxima cita, ante Noruega, tratará de llegar como parte del once.

Tras el encuentro, el delantero ha compareció ante el micrófono de Televisión Española. En primer lugar, Zaragoza dio las gracias "a todo el mundo que me ha apoyado en este camino tan bonito" y remarcó lo especial que fue "debutar en mi tierra". "El míster me ha pedido que encarara y sacara centros", expresó Bryan, que agregó que "cuando juegas con jugadores de tanto nivel es mucho más fácil todo. Para concluir, el extremo, feliz por el recibimiento que ha tenido en el vestuario de la Roja, hizo hincapié en que se siente "muy preparado" porque "he trabajado toda mi vida para esto".

Uzuni, sin minutos

El otro internacional que este jueves disputó el primero de sus encuentros correspondientes a este parón liguero fue Myrto Uzuni. Su selección, Albania, se impuso por 3-0 a la República Checa, si bien el delantero del Granada no jugó ni un minuto. Su próxima cita será el 17 de octubre, en un amistoso ante Bulgaria.