Bonnie Tyler repasa este viernes en Salobreña sus éxitos más conocidos

La cantante galesa Bonnie Tyler ofrece este viernes en el Polideportivo Julio Martín Pérez de la Villa de Salobreña, en la Costa Tropical, a partir de las 22:30 horas, un concierto dentro de su gira europea, en una de las actuaciones musicales del verano en la provincia de Granada.

Bonnie Tyler interpretará los éxitos más conocidos de su repertorio, como los míticos ‘Total Eclipse of the Heart’, ‘It’s a Heartache’, ‘Holding Out For A Hero’, ‘Lost In France’, ‘More Than a Lover’ o ‘Bitterblue’, además de temas de su último álbum, ‘The Best is Yet To Come’, lanzado este mismo año

Tyler, preguntada por los periodistas este pasado miércoles, según informó el Ayuntamiento de Salobreña en una nota, ha explicado que el show contará con canciones de su último álbum pero también con temas del repertorio más conocido de su carrera. “Es un espectáculo muy Bonnie Tyler”, ha asegurado la artista.

Fue recibida por la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, que le manifestó el honor que supone para el municipio costero contar con la presencia de una artista de su nivel, invitándola a conocer la Villa y el resto de la Costa Tropical en estos días que va a pasar en la zona. Las entradas, que tienen un precio desde 30 euros, se han podido adquirir en la página web del concierto, en giglon.com y en espacios colaboradores.