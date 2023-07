Bolaños pide el voto al PSOE en Loja y subraya la importancia de los fondos europeos para Granada

El secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE y ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido el voto al PSOE en Loja (Granada) y ha subrayado la importancia que los fondos europeos han tenido para Andalucía y Granada gracias al aumento de los mismos en casi un 40% por parte del Gobierno de España, respecto a la etapa del PP, con la idea de "mejorar la vida de la gente".

En una visita al municipio lojeño junto a los candidatos al Senado, José Entrena, Elvira Ramón y Alejandro Zubeldia, ha incidido en que Andalucía es la comunidad autónoma que "más fondos europeos recibe de España, en torno a 7.400 millones de euros". "Recursos que tienen su reflejo en ciudades como Loja y que, por ejemplo, favorecen la rehabilitación de la calle Real con una inversión de un millón de euros", ha señalado para lamentar que la Junta de Andalucía "se esmere en esconder dichos fondos, cuando debería ser más competente en la ejecución de los mismos".

Bolaños ha indicado que "mientras el Gobierno de España invierte y pone a disposición el dinero, la Junta no es capaz de hacerlo al mismo ritmo". "Para los socialistas es muy importante la provincia de Granada y, especialmente, Loja", ha aseverado el socialista que ha tenido palabras de reconocimiento para la cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, que "fue, entre otras responsabilidades, una extraordinaria ministra y una mujer con peso dentro de las políticas que desarrolla el Gobierno".

"Y digo una mujer, porque sobre ellas queremos poner el foco ya que aunque todos nos jugamos mucho en estas elecciones generales, son ellas las que más se juegan porque lo que tenemos en frente es una alianza ultra que mercadea con los derechos de las mujeres y ponen a machistas a llevar consejerías y políticas públicas, entre ellas las de igualdad de género", ha dicho.

En este contexto, Bolaños se ha comprometido a "seguir defiendo los derechos de las mujeres, porque nunca con un gobierno de derechas se han producido avances en este ámbito".

Entrena defiende el aval de los últimos cinco años

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada y cabeza de lista al Senado, José Entrena, ha señalado que en esta recta final de campaña "se está clarificando bastante lo que representa cada una de las grandes opciones que tiene este país".

En este sentido, ha subrayado que el PSOE tiene el aval de la gestión realizada en los últimos cinco años, "que ha ayudado tanto a las personas mayores, a pensionistas a dependientes, a los trabajadores y trabajadoras, a la juventud", una gestión que también se ha centrado en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, entre las personas y entre territorios.

"El PP representa una incertidumbre absoluta. No sabemos lo que quiere hacer con nuestro país; no conocemos su programa; no se atreven a hablar de las pensiones, ni se atreven a hablar de la reforma laboral, ni del Salario Mínimo Interprofesional, aunque hoy ya han dicho que lo subirán siempre que tenga el visto bueno de los empresarios de nuestro país, con lo cual ya sabemos ya sabemos lo que va a pasar", ha precisado. También ha destacado que el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez "ha dado la talla" con Loja y el Poniente granadino.

El Gobierno de España ha destinado a Loja más de 5,3 millones de inversiones procedentes de fondos Next Generation que se van a desarrollar en los próximos meses. Así, se ha referido al proyecto de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética Palacio de Narváez, con una inversión de 1,4 millones; a la Renaturalización del río Genil a su paso por Loja, que supone una apuesta por el medio ambiente y importante inversión, de 3,8 millones; a la inversión cercana al millón de euros para la rehabilitación de la calle Real, así como a los fondos destinados por el Gobierno socialista para el proyecto de reurbanización de la zona conocida como Taxi y para la creación de la ruta circular desde el monumento de la Fuente Santa hasta la fuente de los 25 caños.

A esos 5,3 millones de fondos Next Generation que el Gobierno ha destinado a Loja hay que sumar otros 2,4 millones de inversiones previstas en la comarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Poniente Granadino, 'La última frontera de Al-Andalus'.

Entrena ha pedido la confianza en el PSOE a todas las personas que creen en el progreso, en la igualdad y en la tolerancia "a todas las personas que quieren que nuestra provincia y nuestro país avancen".