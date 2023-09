BNI Granada Norte celebró este jueves en el Palacio de los Córdova sus diez años de trayectoria. Cumplir una década siempre merece algo especial y la cita no decepcionó a los asistentes, que alabaron el trabajo llevado a cabo durante este tiempo para fortalecer el tejido empresarial granadino a través de mayor visibilidad y generación de sinergias. El evento, en el que no faltaron los momentos emotivos, contó con una entrega de premios, actuaciones musicales, un monólogo del cómico Christian García y sorpresas que amenizaron la velada a los pies de la Alhambra.

Los invitados estaban citados a las 19:00 horas para la apertura de puertas. Su bienvenida fue con limonada y agua para combatir el calor del notable veranillo de San Miguel de este año. El photocall se convirtió en una alfombra roja por la que muchos pasaron para inmortalizar el momento.

La gala arrancó con la últimas luces del día, por lo que los concurrentes pudieron disfrutar de una lujosa puesta de sol mientras Claudina Mata, presentadora del acontecimiento, arrancó su primera intervención destacando que la "familia" de BNI Granada Norte cuenta con más de 200 asociados. El primer vídeo emitido en la ceremonia sirvió para agradecer a todas las empresas participantes su grano de arena en la labor que realiza esta gran red.

La conductora lanzó otros datos como el retorno de 66 millones de euros para la ciudad generado en esta década de actividad en la que han primado apuestas como "buscar relaciones duraderas" o el "dar y recibir" como premisa fundamental.

“Estas tres letras cambiaron mi vida"

Tras el inicio, llegó el momento del discurso de Beatriz Navarro, la directora de BNI Granada Norte. La responsable arrancó dando las gracias a Claudina Mata por diseñar su vestido para esta gran ocasión. Otro nombre propio en sus palabras fue Chema López Zurita, "el culpable" de querer organizar la gala. "Han sido meses divertidos. Me dijiste que como no iba a celebrar los diez años de BNI en Granada", recordó Beatriz.

En momentos tan señalados es complicado contener los sentimientos que afloran. Cuando llegó el momento de dar las gracias a todos los patrocinadores de la velada, la directora se emocionó apuntando que “todos me decían ‘Bea quiero ser patrocinador porque quiero devolver todo lo que me ha dado BNI estos años'". "No dudaron en ningún momento y eso significó muchísimo para mí", prosiguió. Además, también se mostró agradecida con el Ayuntamiento de Granada por la posibilidad de poder festejar este aniversario en un enclave tan maravilloso.

“Estas tres letras cambiaron mi vida personal y profesional por completo", confesó Beatriz, quien no olvida los duros comienzos o los momentos complicados vividos a lo largo de diez años. “Me decían que era una locura que no iba a funcionar. No me rendí y las ganas de crear BNI en Granada pudieron conmigo”, manifestó entre aplausos del público. Antes de soltar el micrófono, quiso hacer hincapié ante los presentes en que “todos habéis hecho de BNI Granada Norte un referente”.

Fidelidad desde los comienzos

Muchas empresas granadinas contribuyeron a la fiesta de este jueves en el Palacio de los Córdova. El mayor punto de implicación llegó desde los ocho 'Patrocinadores Diamante'. Estos fueron Almudena Bulani, Alborán Soluciones Químicas, Laboral Group, Senttia, Serinco, Electromesper, Soy Idea, Arquitecnic y el Ayuntamiento de Granada.

Las siete compañías pertenecientes a este exclusivo grupo están muy unidas a los valores de BNI Granada Norte. Sus representantes que asistieron al evento expresaron en declaraciones a GranadaDigital el gran significado que tiene la labor que hace esta sólida red de referencias. Algunos de ellos forman parte de ella desde los primeros pasos del proyecto en la capital, mientras que otros, como Almudena Bulani, se sumaron de forma más recientemente. De una forma u otra, todos definieron a BNI como un "trampolín" que sirve tanto para "inicios" como para "consolidar" una empresa con experiencia que busca un salto en su actividad.

La gala alcanzó el momento de los reconocimientos en forma de premios a quienes han cooperado de una manera más significativa en los grupos de BNI Granada Norte en este 2023. Los Patrocinadores Diamante fueron los encargados de entregar los galardones.

Premios de la gala del décimo aniversario de BNI Granada Norte

Networker del año:

Elena Rodríguez, José Antonio Ruiz Lolo Marchal, Teófilo Aguilera y Víctor Manuel Cuberos.

Giversgain:

Fernando Ortega.

Trayectoria:

Gustavo Romera.

Actitud positiva:

Teresa González.

VCR:

Jorge Blanco.

Mejor grupo del año:

BNI Progreso.

Construyendo relaciones:

Rafael Márquez.

Director consultor del año:

Abel Carmona.

Sonrisas y lágrimas antes del cóctel y la fiesta

Beatriz Navarro ya había aguantado con entereza algunas lágrimas durante su discurso, pero no se pudo reprimir cuando, tras la entrega de premios, se emitió un vídeo sorpresa presentado por uno de sus compañeros del día a día. Las imágenes acompañadas de música de India Martínez y Manuel Carrasco hicieron el resto.

Posteriormente tocó llorar, pero de risa, con el cómico Christian García. El granadino fue tan fino como en todas sus actuaciones y estuvo especialmente bromista con los madrugones que se pegan los miembros de BNI para acudir a sus reuniones semanales. La parte más formal de la gala tocó a su fin y el cóctel, siempre bienvenido cuando aprieta el gusanillo, comenzó con la guitarra y la voz del artista Gus Matheus de acompañante. El apartado gastronómico sumó un punto sobresaliente con la aportación de la hamburguesería Mostaza Green y el restaurante italiano La Fiorentina.

Si hay una moda que triunfa en cualquier celebración es la de disponer de un photocall 360. Disfrazarse y dar lo mejor de uno mismo ante una cámara girando es algo que apasiona en bodas, cumpleaños o una gala. Esta actividad arrancó con mucho éxito y despertó el lado más divertido de invitados como Paco y Marina, una pareja que aseguraron que su amor es tan creativo como el foie en las recetas de aperitivos.

La noche ya únicamente creció y creció con la apertura de la barra, que estuvo acompañada de la actuación de un dj y del dúo La Blanca y El Negro. La celebración del décimo aniversario de BNI Granada se convirtió así en una noche inolvidable para sus invitados