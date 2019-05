Bla Clinic, la empresa líder y referente en logopedia a nivel nacional, llega cada vez a más personas con la apertura de una otra clínica franquiciada, con la que aumenta la familia.

La nueva instalación, ubicada en la calle Manuel Galera 1, en el municipio de Armilla, se suma a una marca con más de 12 años de experiencia en su sector, con una metodología propia y disruptiva. Cuenta con un equipo especializado con una dilatada experiencia y que cubre todas las necesidades que requiere un paciente susceptible de necesitar un tratamiento logopédico.

“Bla Clinic ha creado una forma de trabajar totalmente innovadora, más exclusiva y más seria, con el paciente. No existe ninguna clínica que se centre y trabaje sólo el campo de la logopedia”, comenta Blanca Ros, la nueva franquiciada que se ha atrevido a emprender en este mundo y dedicarse a su profesión.

Blanca Ros reconoce el miedo de empezar una aventura como responsable, pero afirma que no podía dejar escapar esta oportunidad al descubrir un proyecto con una metodología profesional y asentada.

-Pregunta: ¿Cuál fue la motivación para entrar en la familia Bla Clinic?

-Respuesta: Sobre todo, el valor que se da a nuestra profesión y la forma de trabajar, totalmente diferente a lo que había visto hasta ahora. Se valora al logopeda y se hacen las cosas bien, con mucha profesionalidad.

-P: ¿Cuáles son las claves que hicieron que te decantaras por Bla Clinic?

-R: Su metodología de trabajo, la seriedad y la profesionalidad que ofrece. En la actualidad no hay nada semejante a esto.

-P: ¿En qué lugar se encuentra Bla Clinic dentro del sector y cómo cree que evolucionará el mismo en el futuro?

-R: Bla Clinic ha creado una forma de trabajar totalmente innovadora, más exclusiva y más seria con el paciente. Pienso y creo que la evolución será muy buena, ya que no existe ninguna clínica que se centre y trabaje sólo el campo de la logopedia.

-P: ¿Cómo fue la implantación de tu clínica? ¿En qué aspectos te ayudó la franquicia?

-R: La implantación de la clínica fue muy inquietante y curiosa, con incertidumbre, pero a la vez muchas ganas e ilusión. Para mí era un mundo nuevo, ya que la manera de hacerlo y el hacerlo “bien hecho”, no era la forma de la que yo había trabajado antes. Una buena imagen, cuidar el mínimo detalle o pensar siempre que tienes que ofrecer lo mejor, todo eso lo tiene muy presente Bla Clinic.

La aventura empezó con la búsqueda de local, había que elegir bien, una vez encontrado, nos pusimos manos a la obra, con algunos calentamientos de cabeza, pero lo normal en las pequeñas reformas. Cada paso que se daba, reforma, pintura, mobiliario, era una nueva ilusión y el verlo acabado me produjo mucha alegría y a la vez tranquilidad, porque tengo la certeza de que se ha dado todo. La franquicia ha estado continuamente detrás, siguiendo mis pasos asesorando y ayudándome en todo lo que fuese necesario. Teníamos y tenemos contacto en todo momento y sobre todo en los momentos de agobio, estaba Eva Tarancón, directora de Bla Clinic, para calmar y aconsejar.

“Con Bla Clinic me siento que se valora nuestro trabajo,

la gente lo entiende mejor y ve la importancia que

tenemos, nos ve como profesionales de la salud, que es lo que somos”

-P: ¿Qué soporte recibes por parte de la central como franquiciado?

-R: Asesoramiento, ayuda en todo lo que necesito, consejo para llevar la clínica lo mejor posible y dar mejor calidad. Soporte de marketing y formación, lo cual es muy importante. Hay un contacto diario entre la central y yo.

-P: ¿Qué tres argumentos compartirías con el futuro franquiciado de la marca?

-R: El respaldo y soporte continuo por parte de la central, la metodología de trabajo y profesionalidad y la calidad del servicio que prestamos.

-P: ¿Podrías hacernos un breve resumen de tu experiencia como franquiciado con Bla Clinic y que objetivos te marcas a futuro?

-R: Mi experiencia ha sido muy buena, ya que antes he trabajado en varios sitios como logopeda, pero siempre en policlínicas o asociaciones. Con Bla Clinic, me siento que se valora nuestro trabajo, la gente lo entiende mejor y ve la importancia que tenemos, nos ve como profesionales de la salud, que es lo que somos. Me siento respaldada y mis objetivos para el futuro es crecer con Bla Clinic y dar a la logopedia el lugar que se merece, como profesión sanitaria.

-P: Hablemos un poco más de la clínica de Armilla. ¿Qué servicios va a dar cobertura el centro? ¿Qué tipo de cliente buscáis? ¿Qué valor diferencial aporta Bla Clinic Armilla con respecto a otras clínicas o logopedas de la zona?

-R: En nuestra clínica ofrecemos programas de tratamiento, con estos trabajamos todo lo que tiene que ver con el lenguaje y comunicación. Nuestros clientes son personas que necesitan tratamiento logopédico, pueden venir derivados de otros profesionales o directamente a nosotros. El valor diferencial de Bla Clinic es lo que ofrecemos al cliente y la exclusividad que se le da.

Bla Clinic Armilla cubre la posibilidad de optar por una logopedia de calidad en las zonas de Armilla, Churriana y Las Gabias. Con un horario amplio de lunes a viernes, ofertamos, además, la posibilidad de recibir tu sesión los sábados por la mañana para las personas que trabajen entre semana. Estamos en una zona inmejorable de Armilla, junto al ayuntamiento, con amplias zonas de servicios para esperar a tu familiar tomando un café o con los niños jugando. Disponemos de un parking justo enfrente, en el que podrás dejar tu vehículo cómodamente y una parada del metro escasos pasos de la clínica.

Bla Clinic Armilla sigue la misma metodología de trabajo que la central en Granada y tenemos muchas novedades en cuanto a la forma de hacer nuestro trabajo. Las herramientas digitales que tenemos nos ayudan a implicar a los papis en los tratamientos y todos nos convertimos en una gran familia para conseguir los objetivo propuestos.