Bisila Bokoko: "Si las puertas no se abren a la primera hay que derrumbarlas”

La empresaria Bisila Bokoko ha sido este lunes la invitada de una nueva edición de 'Directos En Red'. Filántropa, escritora o conferenciante, entre otras ocupaciones, Bisila es fundamentalmente una emprendedora. La valenciana ha sido entrevistada por Miguel López, coordinador de redacción de GranadaDigital. Durante el espacio, la polifacética empresaria ha mostrado sus convicciones al tiempo que repasaba parte de su trayectoria, en la que ha recibido múltiples distinciones. Para ella, "si las puertas no se abren a la primera hay que derrumbarlas”. El próximo 31 de mayo, participará en un desayuna empresarial en el Palacio de Quinta Alegre, en el que presentará su libro 'Todos tenemos una historia que contar'. El evento, patrocinado por la marca Things2Do, destinará sus beneficios a la Asociación Alfa Almanjáyar. Por otro lado, la recaudación del libro será para su organización, Bisila Bokoko African Literacy Proyect, cuyo propósito es construir bibliotecas en África.

La visita de Bisila a Granada estará enmarcada dentro de la tercera parte de la gira de la presentación de 'Todos tenemos una historia que contar'. La autora ha detallado que "ha sido un camino bonito", al tiempo que ha señalado la importancia de cada persona aporte su "grano de arena" para construir "un mundo mejor". “Los problemas de cualquier lugar nos afectan a todos”, ha reiterado. Para dar una visión empírica de su punto de vista, ha recordado como La Comuna número 13 San Javier, ubicada en Medellín, ciudad de Colombia, “se ha regenerado a través del arte y el emprendimiento” después de ser un lugar en el que la policía no se atrevía a entrar.

Salvando las distancias, la emprendedora espera que Almanjáyar puede tener el desarrollo que merece porque “no hay que dejar a nadie atrás" y "ningún barrio es menos que otro”. Asimismo, ha hecho hincapié en que “tiene que haber colaboración entre los organismos públicos y la sociedad civil” para "conciliar y tener una misma dirección".

“La historia que está por vivir”

Ahondando en su libro, la escritora ha manifestado que “las historias son universales y nos conectan”. Esa sensación es la que han vivido algunas personas, entre ellas muchos jóvenes, que "han transmitido que se han sentido reflejados”. Bisila ha explicado que dentro de 'Todos tenemos una historia que contar' relata las vivencias de una joven mujer negra que “ha tenido diferentes situaciones con las que lidiar”, como sentirse distinta durante toda su etapa educativa.

Los beneficios de esta obra sumaran su grano de arena para que Bisila Bokoko African Literacy Proyect pueda "poblar África de bibliotecas". El lema de la organización solidaria es ‘Con un libro nunca estás solo’, un objetivo que ya ha conseguido cumplir en Ghana, Kenia o Uganda.

“Dentro de cada historia hay momentos de sombras y luces. Lo importante es la historia que está por vivir”, ha expresado la autora, quien sostiene que ante la adversidad “puedes elegir el modo víctima o el modo creador y crear la vida que tu quieres”. En un plano más personal, ha recordado como en su juventud también tuvo que escuchar algunos 'no puedes'. Además, ha apostillado que estos mensajes no pueden venir únicamente de un entorno amistoso o escolar, pues en ocasiones "es tu propia familia". A pesar de las dificultades, la empresaria ha aseverado que "si las puertas no se abren a la primera hay que derrumbarlas”.

Bisila ha experimentado a lo largo de su trayectoria como las compañías han pasado de buscar homogeneidad a diversidad. Así lo ha desgranado a lo largo de la entrevista, en la que ha rememorado sus inicios, cuando tuvo que "venderse", un aspecto del que también habla en su libro. “Nos estamos vendiendo desde que nos levantamos desde la cama”, ha asegurado. En esa senda también hay lugar para un "viaje interior" en el que “descubres lo que no te gusta de ti”. “Si tu vida no te gusta te tienes que convertir en la persona que quieres ser", ha indicado.

“No estamos educados en la diversidad”

El espacio de 'Directos En Red' también ha puesto sobre la mesa el racismo, una lacra que continúa presente en la sociedad. Bisila ha declarado que, cada vez que visita España, “todos los taxistas me preguntan ‘¿Cómo hablas tan bien español?’". La emprendedora ha explicado que el hecho de estar "justificando siempre" su procedencia es una muestra de que "ese microracismo existe". La influente conferenciante atribuye esto a la falta de educación en diversidad y de un valor tan importante como "la empatía". “Esto es un tema universal. Tenemos que entender que todos somos seres humanos”, ha añadido.

Su condición de "hija de inmigrantes" le empujo a buscar "seguridad económica", pero el paso de los años le llevo a "aprender a vivir en una montaña rusa constante”. Desde su punto de vista, en España falta apoyo al emprendimiento. “La diferencia es que hay un estigma frente al fracaso. Siempre nos preocupamos por los ‘por qué no’ y yo me pregunto por los ‘por qué si’", ha manifestado. Su apuesta por "trabajar como si no te mirará nadie” con "máxima pasión y compromiso" le ha llevado a recibir numerosos reconocimientos, pero tiene claro que la "humildad" debe estar siempre presente. “También ha habido fracasos y equivocaciones”, ha recordado.

Su consultora, BBES International, tiene entre sus objetivos dotar a sus clientes de valores en materia de "diversidad" o "inteligencia cultural", pues Bisila considera importante "crear más líderes humanistas". Asimismo, también se deben afrontar "choques generacionales o diversidad de pensamiento" dentro de un equipo. Por otro lado, ha señalado que una "diversidad real" implica dejar que todos los integrantes de una empresa sumen su "contribución". “Muchas veces las consideradas minorías tienen problemas para acceder a los puestos de responsabilidad”, ha dicho.

Bisila se ha despedido del directo con una defensa a la figura de los abuelos, a los que considera "bibliotecas" cargadas de un enorme valor. Para ella, la sociedad tiene que "rescatar" sus enseñanzas en lugar de "apartarlos de la sociedad".