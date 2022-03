Biden: "Una confrontación directa entre la OTAN y Rusia sería la tercera guerra mundial"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido en no intervenir en el conflicto entre Ucrania y Rusia porque una "confrontación directa" entre Moscú y países de la OTAN provocaría una "tercera guerra mundial" y eso es algo que deben esforzarse "por prevenir". En un mensaje en su perfil de Twitter, Biden ha dicho que defenderán "cada centímetro del territorio de la OTAN con todo el poder de una OTAN unida" y que no librarán "una guerra contra Rusia en Ucrania".

I want to be clear: We will defend every inch of NATO territory with the full might of a united and galvanized NATO.

But we will not fight a war against Russia in Ukraine.

A direct confrontation between NATO and Russia is World War III. And something we must strive to prevent.

— President Biden (@POTUS) March 11, 2022