Los belenes que podrás visitar en Granada durante la Navidad

Este año la Navidad puede que pase desapercibida para muchas familias. La pandemia ha hecho que estas fechas tan señaladas y llenas de alegría se conviertan en unas semanas donde habrá que extremar la precaución para cuidar de nuestros seres queridos. Aun así, el espíritu navideño ha invadido las calles de Granada, no solo con sus alumbrados, si no también con sus ya tradicionales belenes.

A pesar de las medidas de seguridad y distancia social que hay que mantener y respetar, muchos Belenistas no se han podido resistir a instalar sus figuras, aunque el número de instalaciones que se pueden visitar se han reducido considerablemente respecto a las Navidades pasadas. Una de las grandes ausencias será la del belén de la Casa de los Pisa, ubicado en Plaza nueva. A consecuencia de las restricciones este conocidísimo belén ha decidido no abrir sus puertas estas fiestas ya que considera muy difícil poder respetar las distancias y el aforo. Aun así, hay muchos otros belenes que se podrán visitar estas semanas y con distintas temáticas. A continuación os dejamos una lista con los belenes tradicionales, históricos y populares de la ciudad:

El de la Casa de los Pisa es el principal belén de esta modalidad, de hecho ha sido primer premio en el concurso de belenes varios años, pero como ya hemos comentado esta Navidad se ha decantado por la prudencia. Otro de los más conocidos y visitados de la ciudad es el instalado en el Centro Comercial Serrallo. El ya bautizado como el “Belén del Abuelo”, repite por segunda vez tras recibir el primer premio en la categoría de belenes tradicionales en 2019. Este año, se han incorporado 70 figuras nuevas, además de una gran variedad de monumentos a escala como la Catedral de Granada. Como curiosidad, el belén incluye un río con agua natural, unas termas con vapor real o una fuente de los deseos. El “Belén del Abuelo” se podrá visitar todos los días de forma gratuita de 10:00h a 22:00h los días laborables y festivos de apertura y de 16:00h a 21:00h los domingos y festivos de no apertura.

Con una superficie de 30 metros cuadrados y un total de 150 figuras y más de 60 animales, con dimensiones de entre diez y 35 centímetros, en esta ocasión el Ayuntamiento de Granada ha incorporado las medidas de protección y seguridad anti-covid por lo que, se podrá contemplar desde un espacio abierto sin necesidad de acceder a recinto cerrado. Este año, en el belén, que cuenta con tres escenas diferenciadas, destaca como novedad la cabalgata de los Reyes Magos, obra del artesano Joaquín Pérez. La concejal de Cultura, Lucía Garrido, ha anunciado que, si bien el horario de visita será de 17,00 a 21,00 horas, los sábados y los domingos permanecerá abierto de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas; el día 24, en horario de mañana de 11,00 a 14,00 horas y de tarde de 17,00 a 20,00 horas, mientras que los días 31 de diciembre y 5 de enero se podrá visitar de 11,00 a 14,00 horas. Los días 1 y 2 de enero se retoma al horario de tarde de 17,00 a 21,00 horas.

Bankia y CajaGranada Fundación ha creado la exposición ‘Noche de Luz’ de la colección Basanta-Martín. La obra consta de 3.000 figuras realizadas en diversos materiales, de los más destacados escultores, artesanos y talleres, pertenecientes a 28 países y entre los que destaca, como pieza más singular, un Belén Monumental Siciliano. Estará expuesta en el Centro Cultural CajaGranada hasta el próximo 6 de enero.

El visitante podrá contemplar la perfección de los rostros; el magnífico modelado de las anatomías; la escultural caída de los vestidos, de los más lujosos a los más rústicos; el movimiento de cada una de las figuras, así como deleitarse con muchos de los bellísimos grupos de este belén, como el conjunto que acompaña a los Magos de Oriente. La entrada a la exposición será libre y estará abierto al público durante todos los días y existirá un espacio para donaciones voluntarias a favor de los niños de familias afectadas por la crisis económica derivada de la COVID19.

Belén Huétor Tajar

La pandemia del coronavirus también ha saltado a los belenes de la provincia. Huétor Tajar ha concentrado todos los focos en su belén de este año al adaptar la disposición de las figuras para que mantengan las medidas de distanciamiento social. Además, Mayka Gómez, la artesana belenista encargada del trabajo ha tratado de concienciar a los visitantes a través de la incorporación de pequeños detalles que están presentes en la nueva normalidad.

Las figuras llevan mascarillas hechas a medida por algunas costureras del pueblo, así como botes en miniatura de gel hidroalcohólico. Además, entre los personajes de este belén tan peculiar se cuelan los héroes de la pandemia, los médicos. La autora ha querido hacer su particular homenaje a todas aquellas personas que han estado luchando contra el virus en primera línea. Por último, pero no menos llamativo, los Reyes Magos este año no van a llevarle los regalos tradicionales al niño Jesús. Del oro, el incienso y la mirra se ha pasado a la tan ansiada y comentada vacuna para el Covid-19.