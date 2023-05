Beatriz Sánchez (Vox): "Paseo muchísimo por Granada, porque cada barrio tiene algo especial"

Pasear por Granada, por sus diferentes barrios, "porque cada barrio tiene algo especial", es lo que suele hacer para desconectar Beatriz Sánchez Agustino, la candidata de Vox a la Alcaldía de Granada, a quien le resultaría "interesante" irse de tapas con los 12 cabezas de lista de las próximas elecciones municipales porque considera que "a lo mejor" conseguirían llegar "a las líneas maestras que tiene que seguir Granada".

En plena campaña electoral, exprime su tiempo con la mirada puesta en el próximo domingo 28 de mayo, como el resto de candidatos. Más allá de esto, cada uno tiene sus gustos y preferencias para desconectar de todo lo que tiene que ver con las elecciones. Beatriz Sánchez contesta risueña a diez breves preguntas de carácter más personal para que los granadinos puedan conocerla algo mejor. Este cuestionario será contestado por cada uno de los candidatos a la Alcaldía de Granada y se puede escuchar también en formato podcast.

 P: ¿Qué es lo primero que hará cuando pasen las elecciones?

R: ¿En el Ayuntamiento o a nivel personal?

P: A nivel personal y en el Ayuntamiento también.

R: A nivel personal, intentar pasar un poquito más de tiempo, al menos esos primeros días, con mis niños, especialmente con el pequeño. Y en el Ayuntamiento tengo clarísimo que lo primero que hay que hacer es conocer el estado real de, no solo las cuentas del Ayuntamiento, sino también de las áreas, porque estando en oposición no se tiene toda la información necesaria para conocer la realidad profunda.

P: ¿A qué zona de Granada le gusta acudir para desconectar de la rutina?

R: La verdad es que ando por todo Granada. Yo vivo en el barrio del Zaidín, paseo muchísimo y, de verdad, por todos los barrios, porque cada barrio tiene algo especial. Lo mismo me puedes encontrar andando por los jardines del Triunfo meditando, que me ves en lo alto del Albayzín, que me gusta mucho adentrarme en la Chana, llego hasta Cartuja... Paseo muchísimo.

P: Después de Granada, ¿cuál es su ciudad preferida?

R: Diría, por ejemplo, París, porque es una ciudad muy especial, no solo a nivel personal para mí, por vivencias que he tenido allí, sino porque es una ciudad con una riqueza patrimonial también enorme, que mezcla lo antiguo y lo moderno. Y creo que ha sabido ser referente en el mundo.

P: ¿Con cuál de los otros candidatos se iría de tapas?

R: (Risas) Sería interesante que nos fuéramos los 12. A lo mejor de tapas conseguiríamos llegar, no sé si a acuerdos, pero al menos a las líneas maestras que tiene que seguir Granada.

P: ¿Y con cuál se le 'olvidaría' poner la tapa gratuita de la consumición?

R: (Risas) No quiero señalar a ninguno en concreto. Yo creo que todos tienen algo que aportar y algunos aportan menos, seguramente.

P: ¿Dónde tiene pensado irse de vacaciones este verano?

R: Me quedo en Granada, en una zona en la que seguro que me quedo allí porque llevamos repitiendo varios veranos. Es muy especial para nosotros, porque es la tranquilidad. Es en la zona de la Alpujarra. No digo en concreto dónde (risas).

P: ¿Es más de series o de cine?

R: Me gustan muchos las series, pero quiero hacer una apuesta por el cine. Me gustaría que el cine que se hiciera ahora en la actualidad tuviera más calidad. Yo creo que todavía podemos hacer mucho mejor cine. Hay películas clásicas que no nos cansamos de ver y eso es lo que le falta al cine actual. Me gusta muchísimo el cine, pero echo en falta ese gancho.

P: ¿Y más de fútbol o de baloncesto?

R: (Risas) De baloncesto. Porque he jugado a baloncesto y me atrae muchísimo, pero también soy muy aficionada al fútbol.

P: ¿Cuál es el último libro que ha leído?

R: 'Reconquista'. No lo he terminado, digamos que lo estoy terminando. Es de Iván Vélez.

P: Si yo le digo: "¿Cómo están los máquinas...?" ¿Usted qué contesta...?

R: (Risas) La verdad es que no sé qué responderte. Digamos, bien.