Beatriz Ríos, una corresponsal granadina en Bruselas

El periodismo no es una profesión fácil, más bien lo contrario, la percepción social que tiene la profesión y en muchas ocasiones la precariedad de los trabajos, tornan este trabajo un mundo complicado, pero a su vez apasionante.

Esto lo sabe bien Beatriz Ríos Yaguez, una joven periodista de Granada que por las circunstancias antes mencionadas se ha visto obligada, al igual que muchos otros profesionales a abandonar su casa y en su caso, trasladarse a Bruselas.

Actualmente, Beatriz Ríos, es un periodista freelance, es decir, una profesional que de manera autónoma ejerce su profesión y produce sus propios contenidos para después venderlos a terceros. Esta periodista está especializada en asuntos europeos y trabaja para varios medios como la revista web Euractiv, el periódico El Mundo y algunas colaboraciones con Telemadrid, Antena 3 o Telecinco.

Pero, ¿cómo llega una granadina a Bruselas? Beatriz Ríos comenzó sus andaduras por la capital de Bélgica gracias a una beca Erasmus en 1012, ese verano volvió a Granada y estuvo trabajando en TG7, pero Bruselas le seguía llamando y volvió para realizar allí un master y finalmente quedarse en la ciudad.

“Siempre había querido hacer periodismo internacional, me interesaba mucho la Unión Europea y entendía que Granada no me ofrecía esas oportunidades, por lo que decidí volver” explica Beatriz Ríos.

Sin embargo, este sueño, no ha sido fácil, aunque, según Beatriz Ríos, “esto ha hecho que merezca la pena”. Para esta periodista, de los momentos difíciles y los retos es de donde más se aprende y hace la experiencia mucho más rica. “La periodista y la persona que soy yo es resultado de todas las dificultades que he vivido” explica Beatriz Ríos.

La vida allí, en otro idioma, la exigencia de las clases o la falta de contactos, que para ejercer el periodismo es esencial, son algunas de dificultades a las que se vio expuesta Beatriz Ríos. “Tuve que convencer a gente que no me conocía de nada para que me diera trabajo” comenta la periodista y añade “ahora valoro más todo lo que he conseguido y estoy contenta de lo que he hecho”.

En Bruselas, finalmente ha conseguido un gran apoyo por parte de los corresponsales españoles, a los que agradece la ayuda que le han prestado tanto en lo profesional como en lo personal y que al final se han convertido en su pequeña familia.

Esa es una de las cosas que más le gusta de la ciudad, pero sin duda, la que le hizo quedarse allí es el constante transito de información y temas que hace que siempre tengas algo de lo que escribir.

Dejando de lado lo profesional, para Beatriz Ríos, la ciudad, a pesar de ser una capital europea, no se puede comparar a otras como París, mucho más grandes y bulliciosas, Bruselas es una ciudad más pequeña y accesible y resulta fácil transportarse por allí, “puedo llamar a mis amigos y en veinte minutos estamos todos juntos” comenta Beatriz Ríos, añade “es una ciudad con mucha vida cultural y política, siempre hay algo que hacer, ir a un concierto, a una conferencia o a un teatro y eso la hace muy interesante”.

Otra de las cosas que encandila a Beatriz Ríos de la ciudad es su mituculturalidad, hay personas de todos los rincones del mundo, “cada día conoces a alguien nuevo y todos tienen historias muy interesantes”.

Aunque Bruselas le encanta, no puede olvidar su casa, Granada y lo que más echa de menos es, por supuesto, su familia y amigos, aunque también extraña Granada como ciudad “Granada me gusta mucho, es una ciudad muy bonita, con muchos rincones, bares, cafeterías, teatros o concierto, me parece también una ciudad muy viva” explica, y añade a la lista la comida, salir a tomar una cerveza y la tapa.

Sin embargo, por el momento, no tiene revisto volver, “aunque eso mi madre lo lleva muy mal” añade, pero Beatriz Ríos es feliz viviendo allí, en el extranjero, rodeada de gente que viene de todo el mundo. Además, profesionalmente, no podría dedicarse a la política internacional en Granada, que es lo que más le gusta. “Me gusta mucho Granada, y es mi refugio, pero no volvería”.

“Ser de Granada me ha hecho más fácil, en muchas ocasiones, establecer contacto con otras personas, en el momento en el que digo que soy de Granada, todo el mundo empieza a decir que le encanta y que quiere ir, eso facilita mucho” concluye Beatriz Ríos.