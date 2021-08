Baza prescindirá de los columpios en su feria tras no llegar a un acuerdo con los feriantes

El Ayuntamiento de Baza ha diseñado una serie de propuestas para ambientar la ciudad en los días en los que tradicionalmente se celebra la feria, aunque este año la situación sanitaria no permita celebrarla. De manera que del día 8 al 12 de septiembre se podrá sonorizar con música ambiental en horario de 12:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas. También se podrán instalar adornos en las terrazas de los bares, sin modificar la estructura de las mismas. No obstante, no se podrán instalar barras en la vía pública, ni barbacoas.

El día 8 de septiembre se cortarán las calles Dolores y Alamillos en horario de 12:00 a 24:00 horas, mientras que el día 11 de septiembre se cortará la calle Alamillos en horario de 14:00 a 24:00 horas. Así lo anunciaban hace unos días las concejalas de Fiestas y de Gobernación, Maribel Cano y Yolanda Fernández, quienes daban cuenta también de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los feriantes para poder contar con las tradicionales atracciones. Según detallaron, se estuvo negociando con ellos para que vinieran todas las atracciones que suelen venir cada año a Baza, en esta ocasión del 1 al 15 de septiembre y con unas condiciones económicas mínimas, “para beneficiar a este sector que se ha visto especialmente afectado por la pandemia y que lo está pasando muy mal”. Sin embargo, ellos querían que se incluyeran puestos de comida y bebida, algo que la situación actual no hace recomendable. Esa parte se podía cubrir perfectamente con los diferentes establecimientos de restauración locales, con los que ya se había contado. Finalmente, la postura de la asociación de feriantes hizo imposible alcanzar un acuerdo, por lo que decidieron no venir a Baza.

Además de estas medidas, el Ayuntamiento de Baza ha diseñado una completa programación que, bajo el nombre “Septiembre Alternativo”, oferta un amplio abanico de propuestas para público de todas las edades.