Baza se suma al ‘Día Internacional de la Visibilidad Bisexual’

Este jueves se conmemora el Día de la Visibilidad Bisexual, una fecha en la que se reivindica la bisexualidad como orientación sexual y en la que se recuerdan todas las formas en las que esta orientación es discriminada. El Ayuntamiento de Baza se suma a la campaña lanzada desde la Red Estatal de Municipios Orgullosos, de la que forma parte, para desmontar diez falsos mitos y estigmas que atentan contra las personas bisexuales. El contenido de la campaña es el siguiente:

1.- “La bisexualidad es una fase”

Muchas personas entienden que la bisexualidad tiene que ser una fase. Un tránsito hacia la homosexualidad o la heterosexualidad, y no la consideran como una orientación en sí misma. ¿Por qué esto es perjudicial? Porque borra la vivencia de las personas bisexuales, haciéndolas sentir que están mintiendo o que son inadecuadas. La bisexualidad se define como la atracción sexual por el género propio y el de los demás, no siempre de la misma forma, ni de la misma intensidad ni en la misma proporción. Así, entendemos que hay muchas formas de ser bisexual.

2.- “Las personas bisexuales son viciosas y promiscuas”

Es un problema común identificar una etiqueta con una vivencia, pero es algo muy dañino. Así, sabemos que el hecho de ser bisexual o heterosexual no influye en tu deseo o en cuántos encuentros eróticos tengas. Cada persona es diferente y puede elegir y decidir con cuántas personas tiene encuentros. Si esto es algo que te molesta, probablemente sea una actitud bífoba que hay que trabajarse.

3.- “La bisexualidad es un invento del patriarcado”

La orientación sexual no se elige: no es una elección ni podemos cambiarla, por eso las terapias de conversión no funcionan y son un atentado contra la integridad de las personas.

4.- “Las personas bisexuales tienen más probabilidades de transmitir una infección de transmisión sexual ITS”

Las orientaciones sexuales no tienen más o menos probabilidad de transmitir una ITS. Esta probabilidad tiene que ver con las prácticas eróticas que realizamos y los métodos de barrera que empleamos en las mismas.

5.- “La bisexualidad es tránsfoba y binaria”

Las orientaciones sexuales no son tránsfobas. La transfobia la ejercen las personas con sus actitudes, comentarios y agresiones. Además, no es una orientación binaria. En la definición de la bisexualidad comentada antes no se establece que haya dos géneros, sino que la atracción está dirigida al género propio y al de los demás.

Desde el área de Bienestar Social que representa Mariana Palma se ha destacado que “estos mitos nos demuestran que aún hay mucho estigma acerca de la bisexualidad y que la visibilidad debe estar acompañada de acción social, porque si no no se producen cambios reales para las personas. En muchas ocasiones, estos falsos mitos que atacan y discriminan a personas bisexuales se acentúan en entornos rurales. Por todo ello es importante sumarse a estas campañas de visibilización”.