Baza comienza la cuenta atrás para ser Ciudad Europea del Deporte 2022

Algo más de veinte días, justo eso es lo que queda para que Baza viva el que será, seguro, uno de los años más especiales y emocionantes a nivel deportivo. Con la llegada del 2022, el municipio granadino comenzará su andadura como Ciudad Europea del Deporte, un reconocimiento que tiene mucho trabajo detrás.

“Escuchamos que otras localidades con características similares a las de Baza habían recibido este distintivo. Preguntando un poco vimos que reconocía las políticas municipales en materia de deporte así como una trayectoria deportiva y vimos que Baza tenía muchas de las cualidades que demandaban. Era el momento oportuno y dijimos, por qué no va a ser nuestro municipio Ciudad Europea del Deporte y nos lanzamos a por ello”, explica Antonio Vallejo, concejal de Deportes y Juventud.

Este tipo de procesos de selección no son nada sencillos. Se requiere de una propuesta muy potente que cautive al comité, además de contar con infraestructuras y una trayectoria en cuanto a eventos deportivos constatada. Con todos estos ingredientes y con un toque muy especial y único de Baza como son la capacidad para organizar eventos, el esfuerzo por hacer inversiones en recursos deportivos y el entorno con una situación geográfica envidiable, como bien explica Manolo Gavilán, alcalde de Baza, hacen que el galardón sea más que merecido.

“Una de las cosas que teníamos claras es que en las candidaturas quisimos transmitir lo que somos. Tenemos fortalezas y debilidades, pero muchas oportunidades. Reflejamos qué datos tenía el municipio en materia deportiva, número de prácticas, licencias... y con toda esa información decidimos que era la forma de ir de cara. Eso gustó mucho porque vieron que Baza era tal cual lo habíamos presentado, tenemos potencial y margen de mejora”, asegura Antonio Vallejo.

A lo largo de 2022, el municipio albergará entre 110 y 120 actividades de carácter nacional, internacional y autonómico y entre ellas se encuentra una prueba muy especial para David Valero, medallista olímpico en Tokio 2020 y bastetano. “Se va a poner en marcha una prueba internacional de mointainbike, será la primera edición y además puntuable para el Open de España. Andalucía no cuenta con ninguna competición de este tipo en su calendario para 2022 por lo que seremos referente a nivel andaluz”, explica el ganar del bronce en los últimos Juegos Olímpicos.

Además de esta y multitud de pruebas más, el alcalde de Baza se muestra muy ilusionado. ”Haremos un congreso de carácter internacional sobre las oportunidades que se crean en ciudades de carácter intermedio y de interior enfocado al mundo del deporte. Queremos hacer reflexionar al mundo social, deportivo y político que ciudades como la nuestra tienen mucho que ofrecer”.

El objetivo de Baza al conseguir el distintivo de Ciudad Europea del Deporte está muy claro, es una gran oportunidad para crecer. “Las escuelas, los clubes y las asociaciones podrán potenciar sus proyectos y queremos que los vecinos del municipio adopten una vida más deportiva y saludable. Los eventos deportivos serán un activo económico más ya que traerán consigo a cientos de personas, lo que se traduce en una mayor riqueza para la hostelería y los comercios. Queremos que 2022 sea un salto para Baza, pero que no sea algo puntual, si no que se mantenga en el tiempo. Se debe quedar un sabor de boca de que esto no acabará aquí, queremos más”.