Granada se expande, cada vez más rápido y aunque los nuevos barrios pueden parecer más modernos y cuidados, no están exentos de problemas. Continuando con el serial de reportajes que este medio está realizando de cara a las elecciones municipales del 28M, 'Los barrios de Granada hablan', la asociación de vecinos del Zaidín-Campus ha centrado sus reivindicaciones en el mantenimiento del río Monachil, el debate sobre la ubicación del mercadillo y los más que conocidos y habituales atascos que desesperan a todo aquel que trata de entrar a esta zona de la ciudad en hora punta.

Juan de Dios Jiménez, presidente de la asociación de vecinos Zaidín-Campus aboga, en primer lugar, por una renaturalización del río Monachil como principal paso para evitar futuros problemas. "No hemos tenido aun ningún percance en lo que a inundaciones o desborde del cauce se refiere, pero la maleza y la basura que la gente tira al río se acumula. Con el cambio climático que estamos teniendo, si en algún momento viene un temporal y la lluvia llega con fuerza, esa maleza va a hacer que la zona se inunde".

La falta de cuidado del río no solo preocupa a los vecinos ahora que el tiempo es frío y lluvioso, sino que también lo hace en verano. "El riesgo de incendios es real. Hay varias viviendas cerca del cauce, concretamente en la zona de Santa Rosalía y están en claro peligro por posibles incendios. Además, ya no es solo por precaución, sino también por dar una imagen limpia y bonita de lo que es nuestro barrio".

Desde la asociación de vecinos de Zaidín-Campus también reclaman una solución urgente al problema del tráfico que día tras día deben sufrir sus vecinos, una problemática que, por desgracia, se produce en casi toda la ciudad. "Se debe encontrar una solución a la entrada al Zaidín. Desde la Ronda Sur y la carretera comarcal de Ogíjares, Gójar y Granada, se producen muchísimos atascos cuando se trata de entrar a la ciudad y al barrio. Llevamos muchísimos años reclamando esto. Se han puesto más autobuses urbanos, pero el atasco continúa todos los días". Los vecinos aseguran que pasar por con el coche por esta zona sobre las 8/8:30 de la mañana es prácticamente imposible. "Puedes tardar 20 o 25 minutos en recorrer tan solo dos kilómetros".

Las quejas en lo relativo a la circulación no solo se ciernen sobre los atascos que colapsan la ciudad, sino también sobre el asfaltado. Jiménez reclama un mejora urgente de parte de la Avenida de Dílar y de la Calle Pintor Maldonado, así como de las rotondas del PTS donde "con el frío y las lluvias, el asfalto se congela y se producen muchísimos accidentes, sobre todo, de motos". Así mismo, si circular por el barrio Zaidín-Campus ya se antoja complicado, estacionar lo es aun más. Es por ello que solicitan la eliminación de la Zona Azul de la Avenida de la Ilustración.

La ubicación del mercadillo, una polémica que se prolonga en el tiempo

Lejos de peticiones y quejas, existe un asunto que realmente trae de cabeza a los vecinos del barrio, incluyendo a empresarios y al hospital. La medida de trasladar el mercadillo del Zaidín a la Avenida del Conocimiento no convence a prácticamente nadie y dos meses después de que se anunciase el cambio, los vendedores aun siguen en el mismo lugar.

Las quejas por parte de los gerentes del PTS, de empresas como Rovi e incluso de los propios comerciantes han hecho que surjan nuevas propuestas, siendo una de ellas de los vecinos de Zaidín-Campus al tampoco estar de acuerdo con la ubicación propuesta por el Ayuntamiento.

"Vamos a proponer que el mercadillo pase a la Avenida de las Ciencias. Eso sigue siendo distrito Zaidín, está al lado el parque Tico Medina, no hay vecinos a los que molestar y el espacio es amplio para que puedan ubicarse sin problema. Es un lugar en el que ni residentes, ni PTS, ni empresarios sufrirían las molestias que pueda ocasionar el mercadillo. Además, podrían pillar a gente del Zaidín, del centro de Granada y de Camino de Ronda".

Aunque la propuesta puede ser beneficiosa para todos, los vendedores, según apunta Jiménez, no quieren moverse ni a un lugar ni a otro, quieren quedarse donde se encuentran actualmente. "Nosotros defendemos nuestro barrio, no tenemos nada en contra de los vendedores ambulantes, pero situarlo en el PTS no es el mejor lugar. Si ya tenemos problemas de aparcamiento y de tráfico, esto lo empeoraría".

Por último, el presidente de esta asociación de vecinos tiene una única petición para los candidatos a la alcaldía de la ciudad. Que se les escuche. "Esta asociación lleva muchísimos años, más de veinte, luchando por nuestro barrio. No solo es la asociación Zaidín-Vergeles, que ellos también han trabajado mucho, pero hay que mirar por todos. Esta zona se puede potenciar muchísimo, pero tienen que escucharnos y contar con nosotros".