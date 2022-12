Los barrios de Granada hablan: Parque Lagos-Parque Tico Medina

Seguridad y limpieza, las principales reivindicaciones del barrio Parque Lagos-Parque Tico Medina. Continuando con el serial de reportajes que GranadaDigital está realizando de cara a las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo, 'Los barrios de Granada hablan', los vecinos de esta zona de la ciudad lamentan la situación de "abandono total" que están viviendo en sus calles.

José Ángel Teruel, representante de la asociación de vecinos de esta barriada, apunta como principal preocupación y reivindicación de los residentes la mejora del estado de la zona. "Existe un descuido total hacia el barrio. Por ejemplo, los bancos del parque se pintaron hace dos años, pero los productos utilizados no fueron los mejores y ahora presentan desconchones por lo que habrá que ponerlos nuevos. Si existiese un mínimo mantenimiento, los bancos estarían siempre listos. Lo mismo ocurre la limpieza, que brilla por su ausencia. Antes teníamos cuatro personas encargadas del mantenimiento de la zona, ahora solo queda una".

Desde el Parque Lagos-Parque Tico Medina, reclaman una mayor preocupación por parte de las instituciones hacia su barrio. La falta de mantenimiento afecta de lleno a los árboles de la zona, los cuales están "totalmente descuidados", lo cual provoca que "la iluminación cada vez sea más escasa ya que al no cuidarse, las ramas están tapando las farolas". La falta de limpieza también hace que los vecinos que pasen por el parque, en su mayoría personas mayores, resbalen con los frutos que dan los árboles y que, al no cuidarse, caen al suelo, convirtiéndose en un auténtico peligro para los ciudadanos de edad avanzada.

Los desperfectos que sufre el barrio también afectan a sus calles. Según señala Teruel, el suelo de la calle José Luís Pérez Pujada, hasta el Centro Cultural CajaGranada, se encuentra totalmente suelto, un estado de la solería que hace que "cuando llueve convierta la calle en todo un charcal".

"Solo queremos que nos escuchen"

Los vecinos de Parque Lagos-Parque Tico Medina reconocen que han intentado dialogar con las instituciones para poner fin a sus problemas, pero "el caso ha sido omiso", es por ello que, de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, solo piden a los candidatos que se sienten con ellos para conocer de primera mano sus necesidades, que "crean en las asociaciones de vecinos".

Una de las principales peticiones de los residentes de la zona, más allá de la limpieza, pasa por la seguridad. "Policía Nacional viene a echarnos una mano de vez en cuando, pero lo que necesitamos es que vuelvan a cerrar el parque. Llevamos cinco años pidiéndolo. Por las noches suele haber problemas en esta zona, se montan varios botellones", explica el presidente de la asociación.

Aunque sí hay aspectos que se han mejorado, como la comunicación con el barrio con la implementación de la línea 21 de autobús, lo cierto es que la medida no se tomó del todo bien. La zona también cuenta con un microbús con dirección PTS, sin embargo, no se encuentra ninguna señalización que indique la existencia de esta vía de transporte. "La gente no sabe que está ahí. Hemos solicitado ese cartel muchísimas veces, pero aun no se ha puesto. Va siempre vacío, se pueden montar unas tres personas al mes, por lo que se está gastando dinero en algo que no se utiliza por la falta de señalización".