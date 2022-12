Los barrios de Granada hablan: Camino de Ronda, Fígares-Río-Tenerías y San José Obrero

Contar con una nueva sede. Esa es la principal reivindicación de la asociación de vecinos de Camino de Ronda, el segundo barrio con más habitantes de Granada después del Zaidín. Su presidente, José Vargas, asegura que llevan ya 30 años en “una sede ubicada en la calle Méndez Núñez en unas galerías, con 70 metros, sin ventilación ni nada”. La junta directiva de la asociación de vecinos ya pidió al Ayuntamiento de Granada que les “buscara algún local” porque muchas actividades no las pueden hacer en la actual sede. Vargas cuenta que con el anterior alcalde, Luis Salvador, estuvieron “haciendo gestiones” para trasladarla a un edificio que el Ayuntamiento tiene en la calle Virgen Blanca, enfrente del Parque Federico García Lorca, pero que cuando entró Cuenco el proceso “se quedó frenado”. Vargas afirma que ya han pedido por carta al alcalde una reunión para ver si se decide que la sede sea allí. “Es un edificio grande y es una pena que estemos en 70 metros sin ventilación”, añade.

Otra de las reivindicaciones de los vecinos de Camino de Ronda es contar con algo más de presencia policial en la glorieta de Arabial, donde muchos jóvenes se concentran para beber y arman mucho ruido. “Estamos luchando para que siga habiendo más control policial en la zona. También en Arabial hay una discoteca y cuando cierra de madrugada, la gente se va a la glorieta, empiezan a armar jaleo y los vecinos no pueden descansar”, apunta.

Piden mayor limpieza en Fígares-Río-Tenerías

En el barrio Fígares-Río-Tenerías, la principal demanda de la asociación de vecinos es “la limpieza de las calles adyacentes, que no son ni Alhamar ni Mulhacén, sino Ziríes, Nazaríes, etc. con la misma frecuencia que el resto de las calles principales”, según ha indicado Luis Grandes, el secretario de la asociación y vocal de la Junta Municipal de Distrito.

Otra de las reivindicaciones de esta asociación de vecinos es mayor presencial policial en la zona del Palacio de Congresos y en la plaza Agustina de Aragón, donde se reúnen grupos de jóvenes, “sobre todo para el consumo de sustancias ilegales”. “Además cerca hay un colegio, el Tierno Galván”, añade Luis Grandes.

En Fígares-Río-Tenerías también hay quejas por parte de los vecinos que viven en el edificio Atalaya, en el que “hay una discoteca, con entrada y salida que da a la zona privada y hay muchos ruidos”. “Hay edificios con dobles sótanos de cocheras, no están sobre tierra firme y el ruido de las vibraciones sube por las columnas del edificio y produce bastantes ruidos y trastornos del sueño para los vecinos. Ya han tenido reuniones con la concejala de Movilidad y Medio Ambiente”, apunta Grandes, quien también ha comentado que otra de las reivindicaciones en el barrio es que “se reordene el tráfico donde hay colegios” y que “no vayan los coches hasta la misma puerta del colegio a dejar a los niños para entorpecer el tráfico”.

Mejora de calles y alumbrado, las reivindicaciones en San José Obrero

En el barrio San José Obrero, que incluye la zona del Parque Rosaleda y Juventud, la principal reivindicación de los vecinos es que se mejoren las calles y el alumbrado. Paco López de Haro, el presidente de esta asociación de vecinos, asegura que también esperan contar pronto con un centro de salud, que ya lo tienen concedido, “pero todavía no lo han hecho”.

López de Haro insiste en la limpieza en las calles del barrio, no solo por parte del Ayuntamiento, sino también por parte de los propios vecinos ya que asegura que los perros “hacen caca en la calle, vas pisando los excrementos y no hay manera de quitarlas”. “La gente tira la basura fuera de los contenedores y no la recoge”, lamenta también el presidente de la asociación de vecinos de San José Obrero.