Los barrios de Granada hablan: Barrio de la Cruz y San Francisco Javier

Situados en el distrito Beiro, los barrios de La Cruz y San Francisco Javier se encuentran colindando con la zona Norte de granada. Estos núcleos urbanos están llenos de vida gracias a su cercanía con el centro de la ciudad y ubicaciones importantes como la Plaza de Toros o el Hospital Virgen de la Nieves. Sus demandas, en una nueva entrega de 'Los barrios de Granada hablan'.

Entre las peticiones de los residentes al Consistorio se encuentra la necesidad de acometer mejoras en materia de seguridad con una mayor presencia policial en el distrito. "Hace tres semanas hubo catorce robos en dos días", comenta el vocal del barrio Ramón Pérez Mateos, quien agrega que "nos prometieron una policía de barrio, pero no han hecho nada". Este uno de los temas que más preocupa a los habitantes del distrito: "No nos escuchan". "Las pistas de futbol se llenan de algunas personas que no dejan entrar a otros", señala Ramón.

El portavoz vecinal dice que las zonas ajardinadas del barrio no están suficientemente atendidas, así cómo la limpieza de las calles a las que Ramón se refiere cómo "sucias". Otra de las inquietudes del barrio son los frutos de los "árboles del paraíso" que están muy extendidos en la capital. Este fruto con forma de 'pelotilla' en ocasiones genera peligro de sufrir un resbalón. Lo que reclaman los vecinos es que los quiten y los cambien por otra especie.

Por otro lado, desde el barrio afirman que se ha solicitado en varias ocasiones que talen las ramas de los árboles, acción que se ha efectuado solo en parte, pues sostienen que aún quedan ramas por talar. "Una mayor inversión en el barrio no nos vendría mal" apunta el vocal, que ejemplifica: "en la asociación tenemos goteras".

En el barrio de San Francisco Javier la historia es muy distinta. La exigencia principal es que se arregle el problema de basura que sufren las instalaciones de la Ciudad Deportiva Granada 92, "que es un basurero", según Eduardo Ortega Mateos, presidente de la asociación vecinal, quien asegura que acumula años de espera para recibir una propuesta resolutiva. Entre sus demandas también está la renovación de todo el alumbrado público adaptándolo al sistema LED.

"También sería necesaria una una ampliación de la biblioteca, un traslado del centro de salud Casería de Montijo a la Ponderosa, la reforma de las calles, ya que hay zonas en el que el asfalto está levantado. Así como una mejor señalización de los pasos de peatones que en ocasiones ni se ven", apostilla Eduardo. En el barrio aseguran que existe "un problema de mantenimiento de el mobiliario urbano" ya que hay zonas en el distrito, como por ejemplo "en la calle san Leao en la que hay una valla caída desde hace un año". A pesar de las quejas y reivindicaciones trasladadas, también destacan que se sienten escuchados por las instituciones y que siempre se les ha tratado bien.