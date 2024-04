El barrio de Albayda acogerá un nuevo centro de Formación Profesional

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha informado tras la celebración de la Junta de Gobierno Local de 5 de abril de 2024 y la celebración del Pleno Extraordinario para la aprobación definitiva del Presupuesto 2024, de la concesión de uso privativo de una parcela de más de 3000 m2 al Centro de Formación Reina Isabel para albergar un nuevo centro docente de Formación Profesional.

Según Jorge Saavedra, “en un movimiento significativo hacia la ampliación de la infraestructura educativa de la ciudad, con el propósito de plasmar el proyecto de ciudad que queremos para Granada, dotándola de más oportunidades, haciendo una ciudad más competitiva y más atractiva para vivir”, el equipo de gobierno de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha adjudicado esta concesión al Centro de Formación Internacional Reina Isabel S.L. “para ampliar las oportunidades formativas de nuestros jóvenes en Granada”.

Este proyecto supone la creación de un nuevo centro docente en la estratégicamente ubicada parcela 2433 en el barrio de Albayda, junto a la Avenida Federico García Lorca, “una de las zonas de expansión, en auge de nuestra ciudad, a la cual continuamos dotando de servicios”.

El proceso de licitación, que se lanzó bajo un procedimiento abierto, ha concluido con la selección de Centro de Formación Internacional Reina Isabel S.L., quien presentó la única propuesta. Esta adjudicación se basa en una detallada revisión y evaluación de la oferta por parte de la Mesa de Contratación, confirmándose que la entidad cumple con todos los requisitos necesarios para llevar a cabo este ambicioso proyecto.

El Centro de Formación Internacional Reina Isabel S.L. se beneficiará de una concesión de uso privativo del suelo por un período de 45 años, con un compromiso de edificar un complejo educativo que atenderá las crecientes necesidades formativas de la comunidad. Con un canon anual de 50.000 euros, que se empezará a liquidar a partir del segundo año, “este proyecto subraya el compromiso de ambas partes, el Ayuntamiento y el Centro Reina Isabel, por un desarrollo educativo sostenible y de largo plazo”, ya ha añadido que “nos preocupa el futuro de nuestros jóvenes”.

La parcela adjudicada, de forma triangular y con una superficie exacta de 3.214,11 m², se encuentra en una ubicación privilegiada que facilitará un acceso cómodo para estudiantes y personal. El futuro edificio educativo contará con una inversión de 1.854.000 euros, prevista para su construcción, y estará compuesto por dos plantas sobre rasante más una subterránea, e incluirá dependencias como secretaría-administración, dirección, sala de profesores, zonas comunes, aseos, laboratorios y aulas especializadas.

Jorge Saavedra ha destacado que “esta iniciativa surge en respuesta a la necesidad de espacios educativos modernos y bien equipados, capaces de ofrecer una formación de calidad adaptada a los requerimientos de la Consejería de Educación”. Además, ha proseguido, “contribuirá al desarrollo urbano y social del Barrio de Albayda, generando un impacto positivo en toda la comunidad”.

La adjudicación de esta concesión es un paso adelante en la visión de la ciudad de Granada por promover la educación y el desarrollo. Con un plazo de construcción máximo de 36 meses desde la formalización de la concesión, la comunidad de Albayda puede esperar con ilusión la apertura de un centro educativo que promete ser un referente en la formación de futuras generaciones.

Aprobación del presupuesto 2024

El Pleno Municipal, en sesión Extraordinaria, ha aprobado de manera definitiva el Presupuesto 2024 para la ciudad de Granada, dotando “por fin de una herramienta decisiva a este Ayuntamiento que nos permite establecer las bases del proyecto de gestión de ciudad del Partido Popular, al dejar atrás unas cuentas prorrogadas durante dos años”, en palabras de Jorge Saavedra.

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha expresado su satisfacción por el amplio apoyo recibido de los agentes económicos y sociales de la ciudad respecto al nuevo presupuesto municipal. Este presupuesto, según Saavedra, “va a suponer un efecto llamada claro a la inversión empresarial en Granada, sentando las bases para una gestión que asegure estabilidad política, económica y social en la ciudad”.

El Ayuntamiento de Granada se muestra confiado en que las acciones y políticas implementadas como parte de este presupuesto marcarán un antes y un después en la trayectoria económica y social de la ciudad, invitando a todos los sectores a ser partícipes de este nuevo capítulo.

No obstante, ha recalcado el portavoz del equipo de gobierno, “ya trabajamos en las Cuentas de 2025, aplicando nuestra Política de Gestión Económica, con unas medidas que van a propiciar que el Ayuntamiento optimice el dinero que percibe del contribuyente, sin que se le suban los impuestos, no pagando más, sino pagando mejor”. En definitiva, se trata de que paguemos todos los granadinos por los servicios que presta el Ayuntamiento, pero no más cantidad”, ha subrayado el edil.

“Este presupuesto es solo el principio de una serie de medidas que estamos diseñando para transformar Granada en un modelo de gestión municipal eficiente, transparente y cercano a los ciudadanos y a la comunidad empresarial. Estamos comprometidos con la revitalización económica de Granada y con el bienestar de todos sus habitantes,” ha afirmado Jorge Saavedra.

El edil ha reiterado que el futuro presupuesto del año 2025, “reflejará de manera más directa la impronta del actual equipo de gobierno de Marifrán Carazo”. Este esfuerzo se verá complementado con la promoción de nuevos planes económicos a futuro, que incluirán la agilización de los procesos administrativos, la digitalización de las tramitaciones municipales, y una notable reducción de los gastos superfluos, como los intereses por demora.

Saavedra ha insistido en “el compromiso del equipo de gobierno de Marifrán Garzo por impulsar una gestión rigurosa, acorde a nuestro proyecto presupuestario”, el cual entrará en vigor en la ciudad una vez sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Reorganización de los servicios de la Policía Local

A preguntas de los medios de comunicación, el portavoz del equipo de gobierno ha expuesto que “el Ayuntamiento de Granada pretende reorganizar los servicios de la Policía Local para ofrecer la mejor atención posible a los granadinos”, por lo que “se ha iniciado esta semana un proceso de negociación con los colectivos sindicales policiales para consensuar una nueva organización de turnos que nos permita ofrece un mejor el servicio a los granadinos”

Jorge Saavedra ha remarcado que “Granada cuenta con un magnífico cuerpo de Policía Local, mujeres y hombres comprometidos, preparados y formados, con unos medios materiales óptimos, pero con una nefasta organización heredada del mandato anterior y que ocasiona deficiencia en el servicio en determinados momentos, especialmente los fines de semana”.

Así, ha indicado el edil, “queremos mejorar los servicios, los fines de semana especialmente, y prestar mejor atención que ahora, además de implementar servicios que ahora no se están prestando, como las patrullas de barrio, la atención a la mujer y el menor, control de terrazas, o policía judicial”, en definitiva, ha concluido, “aumentar la dotación de efectivos los fines de semana para esta siempre al servicio del ciudadano”.