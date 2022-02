La Copa del Rey de Granada llega a su fin y lo hace con una gran final entre los claros favoritos para llevarse el título. Real Madrid y Barcelona se volvieron a ver las caras en un nuevo clásico y, como ha ocurrido en los choques entre blaugranas y blancos esta temporada, los de Jasikevicius han vuelto a llevarse la victoria. No ha sido el partido más brillante por parte de ambos equipos, si lo fue el Madrid en la primera mitad en el plano ofensivo, pero una gran reacción de los blaugranas acabó dándoles el título de la Copa del Rey por 59 a 64.

La primera mitad del encuentro fue un auténtico clínic sobre defensa por parte del Real Madrid. Lasso sacó un quinteto inicial formado por Abalde, Deck, Poirier, Yabusele y Taylor, un cinco en pista algo extraño, pero con un propósito claro, frenar el claro potencial ofensivo de los blaugranas. Sin duda, la apuesta del técnico madridista salió a la perfección. Laprovittola quedó anulado por la defensa de Taylor y Deck. A cada minuto el conjunto blanco se venía más y más arriba hasta estallar con un taponazo de Poirier que levantó a todo el Palacio de sus asientos.

Al igual que el base argentino, Calathes tampoco pudo desarrollar su juego por el increíble marcaje de Jeff Taylor y la combinación en los bloqueos de Yabusele, Tavares y Poirier. Con siete minutos transcurridos el Barcelona tan solo anotó dos puntos, el mismo equipo que en los dos partidos anteriores de la Copa sumó en su casillero más de 200 puntos. Cercano al final del primer cuarto, el Real Madrid dio un paso adelante en el ataque para cerrar los primeros diez minutos con 19 a 5 en el marcador.

Las cifras del Barcelona eran preocupantes, 0/3 en triples y 1/8 en tiros de dos. La entrada al segundo cuarto no cambió en exceso el rumbo del encuentro. Los de Laso siguieron con una intensidad y concentración en defensa descomunal. La actuación de Taylor y. Deck siguió siendo determinante para que los blancos dominasen el partido. Poco a poco, el Barcelona fue entrando en el partido, pero su porcentaje de anotación aún estaba muy por debajo de su nivel habitual. Sanli consiguió anular a Edy Tavares que se vio en serios problemas para imponer su clara superioridad física bajo aros. Aun así, el conjunto madrileño logró marcharse al descanso con una ventaja de once puntos en el luminoso (29-18).

Lo que se estaba viviendo en el Palacio de Deportes era algo que podía ocurrir, pero que se antojaba algo atípico, sobre todo, teniendo en cuenta que en los dos últimos clásicos de esta temporada los blaugranas han arrasado con los de Lasso. Tras el paso por vestuarios se comenzó a ver al Barcelona que todos conocen. Los culés usaron un juego más vertical, generando las jugadas en los primeros segundos de la posesión para evitar que la defensa blanca se posicionase. El Real Madrid fue sobreviviendo en el tercer cuarto gracias a la renta obtenida en la primera mitad, pero esto es un clásico y la final de la Copa del Rey, el Barsa no iba a tirar la final. Mirotic asumió los galones que tiene asignados y dirigió a su equipo hacia la remontada. Los blaugranas mejoraron sus porcentajes desde el tiro exterior y se marcharon al último cuarto con solo cinco puntos de diferencia (46-41).

Aún quedaba mucho por decir y si alguien se pensaba que la final no iba a ser entretenida por lo que se vio en la primera mitad estaba muy equivocado. Laprovittola reapareció tras tres cuartos de completa ausencia para igualar el encuentro a 46. A falta de siete minutos para acabar la gran final, el Barcelona se puso por primera vez por delante en el marcador en todo el encuentro. Con el 49-48 apareció un gran un invitado sorpresa. Rokas Jokubaitis se convirtió en el amo y señor del parqué en los últimos instantes del partido. Con nueve puntos consecutivos dio alas a su equipo que llegó a ponerse seis puntos por delante después de ir por debajo todo el encuentro. Un Real Madrid falto de ideas y, sobre todo, de energía no podía con un Barcelona no demasiado brillante, pero venido a más. Nikola Mirotic, claro sostén del Barsa en uno de los partidos más complicados de la temporada acabó de sentenciar el encuentro desde la línea de tiros libres dándole el triunfo a su equipo y revalidando así el título de campeones de la Copa del Rey.