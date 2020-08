Las bandas de música emergentes de Granada, con ganas de volver a los escenarios

La Music Cities Convection asegura que la música es el cuarto pilar para el desarrollo de una ciudad. La revista de la industria musical habla de algunas razones para tener una estrategia musical de ciudad que van desde el desarrollo económico hasta el bienestar social que genera en sectores como la juventud. Granada es una ciudad musicalmente única en España.

091, Hora Zulú, Los Planetas, La Guardia, Lagartija Nick, Enrique Morente, Niños Mutantes, Lory Meyers, Los Ángeles, Estrella Morente, Carlos Cano o Ayax y Prok son algunos de los nombres consagrados que Granada ha aportado a la música popular que dejan claro que la ciudad es un foco de creación musical inmesamente importante dentro de España, quizás solo comparable a Barcelona.

El sector de la música genera trabajo, en especial empleo juvenil que atrae y retiene el talento. Músicos, productores, técnicos de sonido, diseñadores,fotógrafos, directores de cine, transportistas, hostelería, vendedores de instrumentos musicales, etcétera. La música en vivo atrae riqueza e inversiones, la música puede ser usada como reclamo turístico también y, por supuesto, mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

Son varias las bandas emergentes en Granada, entre las que destacamos a Knowing Fools y RESS, que cuentan a GranadaDigital sus inicios, experiencias y sus planes en un futuro musical incierto debido a la pandemia del coronavirus.

Knowing Fools

Este joven grupo granadino de heavy metal se forma el 16 de marzo de 2012 bajo el nombre de Knowing Fools. Deudores del sonido de la NWOBHM, Knowing Fools conjugan la crudeza del rock duro americano con la melodía del británico/europeo, tomando influencias de bandas como Iron Maiden o Judas Priest.

“Empezamos en el instituto ya que eramos compañeros de clase y amigos. Pablo tocaba la guitarra desde hacía mucho tiempo y un día nos reunimos y decidimos formar un grupo de música”, comenta David Sánchez, vocalista de Knowing Fools.

La banda se compone de David Sánchez a la voz, Pablo Cabrerizo y Carlos Chicano a las guitarras, David Rosillo al bajo y Pepe López a la batería.

Después de haber grabado las primeras maquetas de la banda y de realizar con éxito un Crowdfunding en 2016, en el verano de 2017 comienzan la grabación de su primer EP, en el que se incluyen las canciones propias -letra y arreglos musicales-, como son: Fate of Destruction, Introspection, Killing Fields, Spark of Heaven y Noises from the Swamp.

“Hay salas que nos han buscado para que toquemos, pero normalmente nos lo buscamos nosotros. Un poco de todo en general. También compartimos alquileres de locales con otros grupos”, dice Pablo Cabrerizo, guitarrista de la banda.

Sus actuaciones han sido numerosas, en escenarios únicos y salas emblemáticas del rock granadino, como la sala Boogaclub -donde son habituales en las Jam Rock-, sala Planta Baja, La Sala… Llegando incluso a formar parte del cartel de la 38ª Edición del Zaidín Rock. También han llevado su música a otras localidades, como Priego de Córdoba, Cúllar Vega, Atarfe, Peligros, Baza o Motril – donde lograron un tercer puesto en el concurso ‘Quiskilla Motril 2018’-.

“Por lo pronto, esperamos que salga nuestro último disco y también volver a subirnos al escenario que es lo que más nos gusta, no sabemos si con la misma formación o con algún cambio. La situación en la que vivimos nos ha afectado a todos”, comentan David y Pablo.

RESS

RESS es una banda de rock nacida en Granada a finales de 2015. El 15 de septiembre de 2017 publican su primer LP ‘La Ley del Gancho’. Un disco con canciones sencillas, crudas y pegadizas para descargar grandes dosis de energía sobre el escenario.

“Un día decidimos montar una banda de rock sin saber muy bien en lo que nos metíamos. Si a mi me dicen lo que cuesta, no me meto. Aunque luego lo disfrutas una vez estás dentro y encuentras las ideas que tienes en la cabeza con la banda”, comenta David Dalías, vocalista de Ress.

Con un potente sonido y un derroche de actitud y entrega sobre el escenario, RESS busca hacerse un nombre en la escena emergente. Este cuarteto sale a escena para mostrar ese rock personal que reflejan en sus trabajos.

“Empezamos teniendo muy claro que no queríamos hacer. Nosotros decimos que hacemos rock en castellano. Nos define bastante bien porque dentro del rock, tocamos bastantes palos, pero apostamos siempre por la letra en castellano y nuestras propias composiciones”, afirma David.

Comenta que se han inspirado en mucha gente, pero “cada uno escucha o se fija en grupos distintos”. “Al final bebemos de muchos sitios diferentes”, asegura.

“Ahora mismo queremos transformar la banda y queremos hacer crecer nuestra red social de Youtube y dar a conocer nuestro trabajo a través de esta plataforma. Creo que es el sitio donde tenemos que estar”, dice David.