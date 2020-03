El Banco de Alimentos de Granada no cerrará y transmite tranquilidad

El Banco de Alimentos quiere lanzar un mensaje de tranquilidad y calma y asegura que mantendrán servicios mínimos durante todo este período de emergencia nacional. Este es el comunicado íntegro:

Queridos Asociaciones y Voluntarios.

Lo primero que queremos enviar es el mensaje de tranquilidad de que el Banco de Alimentos de Granada no cerrará durante esta crisis sanitaria. A partir del viernes 20 de marzo, cuando terminemos el reparto del día, el BAGR establecerá la atención de Servicios Mínimos a lo largo de todo el tiempo que dure esta situación de emergencia nacional.

Dicho esto, y llegado el ecuador de la primera semana de Alerta Nacional por el coronavirus, queremos compartir con vosotros las circunstancias que estamos viviendo en el BAGR y cómo se están desarrollando las entregas de alimentos.

Aunque han faltado muchos voluntarios habituales (siempre muy a su pesar, en contra de su voluntad y obligados por sus circunstancias de salud o por su edad), se han sumado otros nuevos con muchas ganas de colaborar en la organización y en el reparto de alimentos en esta situación tan excepcional.

Gracias a la unión de todas estas voluntades estamos haciendo posible el llevar a cabo nuestra misión de asistir en sus necesidades alimentarias a las personas más desfavorecidas y que, en las circunstancias que estamos sufriendo ven acrecentada su vulnerabilidad.

Así, os comentamos los pormenores de estas intensas jornadas:

Estamos terminando de repartir los 420.000 kilos de alimentos FEAD de la tercera fase de 2019, lo que estamos llevando a cabo en tan sólo 20 días, esto supone un esfuerzo extraordinario para el BAGR.

Además, en esta semana estamos entregando los más de 100.000 kilos de alimentos recibidos en nuestro Banco la semana pasada: frutas (plátanos de Canarias, naranjas de Sevilla, mandarinas de Huelva, manzanas, peras y otras frutas de nuestro donante habitual Cortijo Cuevas, etc.), hortalizas (calabacines, tomates, berenjenas, puerros y pimientos de las cooperativas de Almería y de nuestra costa de Motril), y como siempre la leche, en todas sus variedades, de Puleva y los postres lácteos y yogures de Dhul. Además, muchas han sido las llamadas de nuevas empresas donantes que nos han cedido sus existencias: Algarra y Ortega (carne), Los Pastoreros (leche), Casa Isla (pasteles y bollería), etc. Esperamos que, cuando pase esta situación de emergencia, se conviertan en donantes habituales, como tantas otras empresas granadinas de alimentación que ya lo son, y animamos a otras que aún no se han puesto en contacto con nosotros a que lo hagan, siempre serán bien recibidas y percibirán la satisfacción que proporciona ayudar a las personas que más nos necesitan.

Hemos aportado también nuestra colaboración al Ayuntamiento de Granada en el suministro de alimentos para las instalaciones que han habilitado, en el Polideportivo Paquillo Fernández, para atender a las personas sin hogar en estos penosos días.

Todo ello se está repartiendo con absoluta normalidad, siempre siguiendo las normas de higiene y prevención entre nuestros voluntarios, trabajadores y beneficiarios, si bien es verdad que algunas asociaciones no han podido venir a la retirada semanal por sus condicionantes particulares.

En las próximas semanas, y hasta que se levante el Estado de Alarma por parte del Gobierno Español, suspendemos nuestro reparto habitual, porque entendemos que todos nuestros beneficiarios estarán atendidos en las próximas semanas por el reparto masivo de alimentos que hemos efectuado estos últimos días para cubrir la demanda sostenida en esta situación de crisis.

Aún así el Banco de Alimentos de Granada mantendrá un retén para atender cualquier situación de emergencia, tanto de nuestras asociaciones habituales como de cualquier otro colectivo que se vea en estado de necesidad alimentaria.

Para cualquier emergencia permanecerá activo el teléfono de atención que aparece en nuestra web: 958 28 94 06. Así mismo hemos puesto a vuestra disposición en la web el listado de las Entidades Beneficiarias (Las Instituciones Benéficas de Granada y su provincia entre las que repartimos los alimentos, para que lleguen, a través de ellas, a las personas más desfavorecidas y/o en riesgo de exclusión social). Si tenéis alguna necesidad podéis poneros en contacto también con ellas.

Gracias a todos los que lo están haciendo posible.

Un abrazo enorme a todos de parte de este equipo de presidencia.