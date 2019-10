Bamboleo canalla, una ‘caseta de Corpus’ abierta todo el año en pleno centro de Granada

La feria del Corpus ocupa únicamente 8 días del calendario anual. Unas fechas que suelen quedar algo cortas para la mayoría de granadinos, cuyo ambiente único y especial queda en la retina para todo el año. Para ir abriendo boca y cubrir ese hueco ha nacido Bamboleo canalla, el nuevo local de grupo Zeppelin, que sigue creciendo a pasos agigantados en la noche granadina tras dar vida a locales ya insignes como el Rockanrolla, Sonora, La Cuneta o Granada 10 entre otros.

En la noche de este jueves 18 de octubre, el local ha abierto sus puertas dejando claras sus señas de identidad: música en directo, tapas, buen ambiente y un espíritu de Corpus para todo el año que pretende llegar para quedarse a la rutina de bares y copas de la ciudad. Cuenta Francis Megías, socio de grupo Zeppelin que se trata de «un local distinto, una inmersión en el mundo del flamenquito. Nuestros locales siempre dan un enfoque diferente. Esto es una feria señorial, una caseta elegante en el centro de la ciudad durante todo el año».

Al tiempo, Enrique Ibarra , también socio de Zeppelin comenta a GranadaDigital que «la idea de Bamboleo surge porque a todos los granadinos nos gusta el Corpus, pero siempre se nos hace un poco corto ¿Qué es lo fundamental? El flamenco, el baile, el vino, que es nuestro mayor exponente. También hay que comer, las buenas tapas de Granada. No hay ningún local en la ciudad que tenga este concepto. Creemos que la respuesta va a ser buena. A todo el mundo le gusta el jaleo».

El ambiente en el número 25 de Gran Capitán no pudo ser mejor por otro lado en el día de su inauguración. Corpus en estado puro, con un cortador de jamón profesional, al tiempo que amenizaba la noche y flamenquito que sonaba en directo por los micros del escenario, donde poco más tarde acabó taconeando algún que otro visitante. Las tapas volaban de un lado a otro, acompañado siempre del vino o la bebida espiritual o no que se precisase. Un primer paso que promete fidelizar a aquel que no quiera perder la oportunidad de pasar por esta magnífica propuesta que es Bamboleo canalla y que ha abierto sus puertas ya sin remedio para que apartir de ahora de cara al Corpus, y aunque siempre sea complicado, al menos la espera no sea tan difícil.