El Sierra Nevada por Todo lo Alto se despide con 3.000 asistentes y un 85% de ocupación

El XIII Festival Sierra Nevada por Todo lo Alto se despidió anoche con la asistencia de 3.000 personas con público familiar y de todas las edades. La cita musical en la montaña, que este año ha tenido punk, pop, garaje, música americana y un mucho de rock vuelve a registrar un elevado índice de ocupación hotelera en los alojamientos de verano, el 85 por ciento, siendo uno de los más altos registros de toda la temporada veraniega. La naturaleza, la música y los talleres musicales para niños, continúan siendo el mejor reclamo para disfrutar de un plan de descanso diferente.

Los talleres musicales de instrumentos como la batería y la guitarra para niños y niñas de edades comprendidas entre los seis y los doce años junto al de educación temprana, han vuelto a ser la alegría de Pradollano y una de las actividades paralelas más demandadas que, compaginadas con el programa propio de ocio y aventura de Sierra Nevada, ya es una tradición en el festival. Los talleres musicales desarrollados por diferentes turnos durante la mañana del sábado agotaron sus plazas a pocas horas de salir.

El festival dio comienzo el pasado viernes 18:00 a las 22:00 horas con la primera actuación en cartel, la de la banda local Sarajevo 84´ que nada más subir al escenario serrano conquistaron al público con su rock con toques bailables y electrónicos que reinan en su álbum Da Club. Canciones como You Wanna, “K-pop” o She shakes sacaron los colores y los calores a más de uno y una. Tras ellos tocó turno más tranquilo para los malagueños Soy la playa que ofrecieron un concierto pop con ritmos melódicos y centrados en presentar su reciente disco Hay un loco suelto en internet.

Y llegaron ellos, subiendo por momentos la temperatura y las ganas de escuchar rock del bueno pero del bueno. Doctor Explosion liderados por Jorge Explosion fueron los protagonistas más punkis de la noche con un repertorio completo donde tocaron temas nuevos como Insatisfaccion, La polilla o Grises y otros no tanto como Eres feo chaval, Let’s go in 69 y Drácula yeye o bien regalazos de versiones como la de Soy un truhan de Julio Iglesias. Terminaron la noche del viernes entregándose por completo al público, bajándose toda la banda del escenario y tocando a ras de suelo y estrellas con ellos. Todo un espectáculo de una banda que no ha perdido ni un ápice de actitud en 30 años de trayectoria.

El sábado 19 la noche fue también para recordar en Sierra Nevada por Todo lo Alto comenzando con la actuación de la artista granadina Angela Hoodoo y su banda que en-volvieron la primera hora de festival en un ambiente agradable totalmente de wester rock con tonalidades country y americana music. Con una voz envolvente capturó a la perfección ese difícil momento de arranque de un festival. Tras ella vendrían los ritmos más gamberros y punkis del sábado noche con las aceleradas canciones de los malagueños No Picky que entre vampiros, momias y demás seres especiales hicieron pasar un buen rato a un público entregado que coreaba canciones veteranas en su repertorio como Fiesta en el cementerio, Karate a muerte en Torremolinos y Carolina. Y las estrellas de esta edición llegaron a las 12:30 horas de la madrugada, los madrileños Sexy Zebras con fondo animal print se apropiaron del dicho veni vidi vici de una forma apoteósica.

El trío de power rock (guitarra, bajo y voz más batería) sonó espectacular con un sonido limpio lanzando destelladas que incitaban a bailar y saltar a cada segundo. El momento más generoso y tierno de su concierto llegó con la canción Puñales cuando Gabi Montes invitó al escenario a cantar con ellos al pequeño Guille, fan de la banda, que ya en la prueba de sonido de la tarde le prometió que si aguan-taba hasta el final del concierto para verlos lo subiría a cantar y vaya si aguantó. Momentazo. Canciones como Nena, Jaleo, Canción de mierda y Tonterías, con la que se despidieron fueron coreadas por un público que se quedó con ganas de más.