La bailaora Eva Esquivel expone 'la riqueza del flamenco' en su próximo espectáculo

La bailaora granadina Eva Esquivel presenta su espectáculo 'De aquí y de allá' este jueves a las 21:00 horas en el Teatro Isabel la Católica. Es la segunda vez que el público granadino tiene el honor de disfrutar de esta representación, ya que, el año pasado, Esquivel lo estrenó en el Teatro Municipal La Chumbera. Según explica, fue una noche "bastante especial", ya que se trata de un espectáculo que llevaba preparando desde antes de la pandemia y que, por razones obvias, no pudo estrenar hasta 2021.

Para esta granadina, el Isabel la Católica "es un sitio especialmente bonito en el que siempre me ha gustado trabajar". Si se suma eso a la ilusión de presentar 'De aquí y de allá' sin restricciones de aforo, la noche de este jueves se presenta como un sueño para Esquivel. "Cuando lo estrené en La Chumbera, mucha gente se quedó sin entrada porque se agotaron al haber menos", argumenta.

Sobre 'De aquí y de allá', Eva Esquivel cuenta que la idea original surgió "de una inquietud de estudiar los distintos palos del flamenco. Me interesé mucho por los cantes de ida y vuelta. Ya los conocía, pero ahora que los he estudiado en profundidad, me han gustado mucho; por eso, vi la opción de unirlos con un mismo hilo conductor y, además, incluir cantes que no fueran de ese campo. De ahí viene el título del espectáculo". La bailaora relata que estos son palos se crearon a principios del siglo XX, cuando los artistas flamencos viajaban mucho a América, entre otros lugares, con el objetivo de innovar en su arte. "El flamenco viene de aquí y de allá, tiene mucha riqueza, y de ahí también la otra frase del cartel: 'La riqueza del flamenco'", continúa. Con esta frase es con la que Esquivel definiría el espectáculo al completo. Frase que, al principio del mismo, se escucha con la voz en off de la artista, para luego desarrollarla y hacer un recorrido 'de aquí y de allá'.

Hasta el momento, se han vendido bastantes entradas y, según indica Eva Esquivel, se debe a que "la gente tiene muchas ganas de acudir al teatro, ver espectáculos... En el fondo, recuperar un poco lo que teníamos...". Por eso, la granadina espera "que la gente salga satisfecha; lo que siempre pretendo es que el espectáculo genere algún sentimiento de una forma u otra. Si un sentimiento se despierta en ti, el objetivo ya está conseguido".

Eva Esquivel cree que "lo principal ahora mismo es fomentar la cultura. Además, este tipo de actuaciones son las que llenan la vida de la gente y llegan al alma". Gran defensora de la cultura, se escuda en que "cuando necesitamos momentos de relax o divertirnos, acudimos al arte. Por eso, con este espectáculo hago un llamamiento a la cultura y, sobre todo, un recorrido por el flamenco, el baile y el cante. Espero que guste mucho".

En 'De aquí y de allá', Eva Esquivel tiene como artista invitado a Antonio González y además participan Las Tamberas y Las Tonás, dos de sus grupos de alumnas, ya que, además de bailaora profesional, la granadina es profesora de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares (EMMDO). "Cuando hice por primera vez el espectáculo, la idea fue contar con ellas para que pudieran vivir en primera persona cómo es estar en un espectáculo profesional como tal. Me pareció una idea bonita y están encantadas", dice. Sobre Antonio González, la bailaora también tiene sólo buenas palabras, dado que se conocen desde hace muchos años: "En los tablaos, hemos compartido un par de actuaciones y la verdad es que trabajamos muy bien juntos. Tenemos más o menos la misma línea de trabajo y pensé en él para hacer un dúo".