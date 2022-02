Ayuso cree que la situación actual del PP es "insostenible": "Aquí hace falta un giro absoluto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este lunes que la situación actual del PP es "insostenible" y ha subrayado que "no puede pasarse por alto ni quedar gratis" haber causado este perjuicio contra ella.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, en la inauguración de la biblioteca Princesa Leonor, en Boadilla del Monte, ha subrayado que si tiene que haber dimisiones en su partido "se tendrá que ver en estos días" pero ha remarcado que lo que "no puede pasar por alto ni quedar gratis haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid", haberle robado su "presunción de inocencia" después de 18 años militando en la casa y "el trato que le está ofreciendo a su familia".

"Se la persigue con cámaras hasta en el pueblo. Se están todo el rato contando en los medios de comunicación medias verdades de una familia que durante más de 30 años se dedicó al mismo sector. Han llegado incluso a vincular a mi madre en facturas y en contratos cuando es una mujer viuda y jubilada hace más de quince años", ha manifestado.

Para la presidenta, "esto no puede pasarse por alto" y "es gravísimo lo que sucedido". "Evidentemente yo no puedo mirar para otro lado y pretender que todo siga igual. No sé, alguien tendrá que decidir qué ha pasado aquí y tomar responsabilidades", ha remarcado.

Almeida quiere dejar su cargo como portavoz nacional del PP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quiere dejar la Portavocía Nacional del Partido Popular, han trasladado a Europa Press fuentes cercanas al regidor, que precisan que "no hay nada oficial todavía".

Ya este pasado jueves, cuando compareció ante los medios de comunicación para dar explicaciones del supuesto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, desde el Consistorio, manifestó que únicamente hablaría como alcalde de la capital.

Hacía tiempo que Almeida no se sentía del todo cómodo en este doble papel de portavoz nacional y alcalde. En su partido las cosas comenzaron a complicarse a partir de verano. El abogado del Estado se vio inmerso en la polémica por la Presidencia del PP de Madrid y en el cruce de acusaciones entre la Dirección Nacional de la formación y el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Fue en agosto de 2020 cuando Pablo Casado, quien lo designó candidato a la plaza del Ayuntamiento, le nombró portavoz nacional de la formación. En ese momento, Almeida había construido la figura de un alcalde "moderado" por su gestión durante los meses más duros de la pandemia, donde se erigió como una de las figuras políticas más reconocidas tanto en el PP como a nivel nacional.

Por eso, muchos entendieron este nombramiento como un "regalo envenenado" de Casado para restar el crecimiento en popularidad de Martínez-Almeida al tener que defender las medidas del partido a nivel nacional y alejarlo así de su figura de "alcalde de España".

Fue en septiembre cuando la figura de Almeida como portavoz nacional del PP comenzó a eclipsar todos sus actos de ámbito municipal. En ese mes, Isabel Díaz Ayuso, tras su contundente victoria en las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid, manifestó su intención de presentar su candidatura a presidir el PP madrileño.

Todos los ojos se dirigieron entonces al alcalde cuando Pablo Casado manifestó que tanto Ayuso como Almeida era dos "buenos candidatos" para presidir el PP de Madrid. Comenzaba así una guerra cainita entre 'Génova' y Sol que ha desembocado en la mayo guerra interna del partido y que ha salpicado al alcalde.